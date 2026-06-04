Eine Zeitreise in die 90er Jahre mit neuem Verein

Nun steht die erste große Veranstaltung (12. Juni) in den Startlöchern. „Wir haben uns gefragt, wo wir selbst gerne hingehen würden und was auch die Jugend ansprechen könnte. Da sind wir schnell in den 90er- und 2000er-Jahren gelandet. Wir möchten eine richtige Zeitreise schaffen. Glücklicherweise haben wir viel Unterstützung von Stadt und anderen Sponsoren erhalten. Auch in Zukunft möchten wir weitere Projekte starten.“