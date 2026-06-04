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Nostalgische Party

Eine Zeitreise in die 90er Jahre mit neuem Verein

Kärnten
04.06.2026 16:00
„Bengels Reloaded“ werden in gewohnter Manier dem Publikum in St. Veit am Hauptplatz richtig ...
„Bengels Reloaded“ werden in gewohnter Manier dem Publikum in St. Veit am Hauptplatz richtig einheizen.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Mit neuem Verein, kreativen Ideen und viel Engagement wollen zwei Freundinnen frischen Schwung in die St. Veiter Innenstadt bringen. Die erste Veranstaltung blickt nostalgisch ins vergangene Jahrtausend. 

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Aus einer Idee zweier Freundinnen wurde ein konkretes Projekt: Julia Krassnitzer und Angela Sommer wollen mit ihrem Verein „St. Veiter Stadtleben“ frischen Wind in die Herzogstadt bringen. Ziel ist es, neue Impulse für die Innenstadt zu setzen, das gesellschaftliche Leben wieder stärker zu beleben.

„Wir möchten eine richtige Zeitreise schaffen“
Krassnitzer, die gemeinsam mit ihrem Mann das beliebte Lokal „Wurzelwerk“ betreibt, sitzt gewissermaßen am Puls der Stadt. „Täglich komm’ ich mit Menschen ins Gespräch und erfahre aus erster Hand, was die St. Veiter bewegt“, erzählt sie.

Nun steht die erste große Veranstaltung (12. Juni) in den Startlöchern. „Wir haben uns gefragt, wo wir selbst gerne hingehen würden und was auch die Jugend ansprechen könnte. Da sind wir schnell in den 90er- und 2000er-Jahren gelandet. Wir möchten eine richtige Zeitreise schaffen. Glücklicherweise haben wir viel Unterstützung von Stadt und anderen Sponsoren erhalten. Auch in Zukunft möchten wir weitere Projekte starten.“

Krassnitzer (li.) und Sommer wollen die Stadt beleben.
Krassnitzer (li.) und Sommer wollen die Stadt beleben.(Bild: Verein St.Veiter Stadtleben)

Nostalgische Klassiker und kreative Looks
Vier Bars werden die Namen ehemaliger St. Veiter Kultlokale wie Tequila Rock oder M2 tragen. Auch auf der Getränkekarte finden sich nostalgische Klassiker wie das „Gummibärli“. „Besucher können gerne im Outfit der 90er kommen. Es wird einen Scout geben, der die kreativsten Looks prämiert“, verrät Krassnitzer voller Tatendrang.

Bereits um 15 Uhr startet eine Fahrradparade der Radlobby durch die Innenstadt. Ab 16 Uhr sorgen die Bands „Gin Tonic“ und „Bengels Reloaded“ für Stimmung. Im Anschluss steigt die Aftershow-Party im legendären Bräuhaus mit DJ Wickbone. Auf die Gründung des Vereins und die erste Veranstaltung sollen noch weitere Projekte folgen. „Back2Life – 90s/00s Party“: 12. Juni, 16 bis 23 Uhr am Hauptplatz in St. Veit.

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