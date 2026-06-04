Zehn Volksschulen kämpften um den „Safety-Titel“

220 Kinder kämpften bei der Kärntner Sicherheitsolympiade um den Titel der sichersten Volksschule Kärntens – ein Gailtaler Team fährt zum Bundesfinale!
Jubel bei der Volksschule Egg aus Hermagor: Die Schüler sicherten sich beim Landesfinale der Kinder-Sicherheitsolympiade des Kärntner Zivilschutzverbandes in der Klagenfurter Sportpark-Halle den Titel „Sicherste Volksschule Kärntens 2026“. Mit 405 Punkten setzte sich das Team gegen die Konkurrenz aus ganz Kärnten durch. Der Sieg bringt zugleich das Ticket für das Bundesfinale am 23. Juni in Wien. Dort wird die Gailtaler Schule Kärnten vertreten. Zivilschutz-Präsident Harald Geissler: „Sicherheit geht alle an – ihr seid alle Gewinner! Ein großes Danke gilt allen Partnern und Sponsoren, die unsere Kinder-Sicherheitsolympiade tragen.“
Spannend blieb es bis zuletzt. Den zweiten Platz erreichte die VS St. Margareten im Rosental mit 393 Punkten. Rang drei ging an die VS Mühldorf. Insgesamt traten zehn Klassen mit 220 Kindern an. Mehr als 100 Fans sowie zahlreiche Ehrengäste sorgten für Stimmung und feuerten alle an.
Emotionale Momente
Wegen des wechselhaften Wetters mussten mehrere Bewerbe kurzfristig vom Freien in die Halle verlegt und angepasst werden. Bei den fünf Stationen – von der Safety-Schnellraterunde über den Fahrradbewerb bis hin zum Löschbewerb und einem Gefahrstoff-Puzzle – waren Geschick, Wissen und Teamarbeit gefragt.
Zu den emotionalsten Momenten des Tages zählte der feierliche Einmarsch der Finalklassen. Mit dem Hissen der Safety-Fahne und dem Eid der Kinder erhielt die Veranstaltung sogar olympisches Flair.
„Das hier ist die Zukunft unseres Staates. Das Thema Sicherheit ist extrem vielschichtig und reicht bis zur kollektiven Resilienz unserer gesamten Gesellschaft. Der entscheidende Grundstein dafür wird bei der Kinder-Sicherheitsolympiade gelegt“, brachte es Stefan Lekas, stellvertretender Militärkommandant Kärntens, auf den Punkt.
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