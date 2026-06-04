Zehn Volksschulen kämpften um den „Safety-Titel“

Jubel bei der Volksschule Egg aus Hermagor: Die Schüler sicherten sich beim Landesfinale der Kinder-Sicherheitsolympiade des Kärntner Zivilschutzverbandes in der Klagenfurter Sportpark-Halle den Titel „Sicherste Volksschule Kärntens 2026“. Mit 405 Punkten setzte sich das Team gegen die Konkurrenz aus ganz Kärnten durch. Der Sieg bringt zugleich das Ticket für das Bundesfinale am 23. Juni in Wien. Dort wird die Gailtaler Schule Kärnten vertreten. Zivilschutz-Präsident Harald Geissler: „Sicherheit geht alle an – ihr seid alle Gewinner! Ein großes Danke gilt allen Partnern und Sponsoren, die unsere Kinder-Sicherheitsolympiade tragen.“