Vom Kindheitstraum zur internationalen Artistik

Besonders berühren ihn oft die kleinen Momente: Wenn ältere Menschen am Abend am beleuchteten Zelt vorbeispazieren, stehen bleiben und erzählen, dass sie sich an ihre Kindheit erinnert fühlen. „Dann weiß ich, warum wir das machen“, freut sich der junge Direktor.

„Circus Edelweiß“: Von 4. bis 10. Juni auf der Wiese bei der Pfarrkirche St. Hemma in Klagenfurt. Infos unter: www.circus-edelweiss.at