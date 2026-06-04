Vom Kindheitstraum zur internationalen Artistik

Mit seinem „Circus Edelweiß“ erfüllt sich Daniel Kromer einen Kindheitstraum. Die „Krone“ hat hinter den Vorhang geblickt und die Geheimnisse des Zirkuslebens kennengelernt.
Es ist ein unheimliches Freiheitsgefühl für mich, dass wir in der heutigen Zeit noch etwas machen dürfen, das Menschen berührt.“ Für den gebürtigen Deutschen Daniel Kromer ist ein lang gehegter Kindheitstraum Wirklichkeit geworden: Als Direktor des neu gegründeten „Circus Edelweiß“ zieht er seit einem Jahr gemeinsam mit einem internationalen Artisten-Team durch Europa und sorgt beim Publikum nicht nur für ein Lächeln, sondern auch für staunende Augen.
„Wir betreiben einen Boutique-Zirkus – eine Mischung aus internationalem Spitzenprogramm und familiärer Atmosphäre“, so Kromer. Dabei setzt der Zirkus bewusst auf die Nähe zum Publikum: „Wir haben die Zeltanlage so gestaltet, dass man von jedem Platz aus gut sehen kann.“
Zusammenhalt als großes Erfolgsrezept
Im Mittelpunkt steht moderne Zirkuskunst mit Künstlern aus Mexiko, Chile, Spanien, Italien, China, Neuseeland sowie Österreich. Luftakrobatik ohne Netz, artistische Höchstleistungen, musikalische Clowns und zeitgemäße Showeffekte verschmelzen zu einem abwechslungsreichen und spannenden Programm.
„Wir leben ein harmonisches Miteinander vor – mit Menschen aus aller Welt. Dass das wirklich funktionieren kann, wenn man gemeinsame Ziele verfolgt, demonstrieren wir nicht nur in der Manege, sondern auch im privaten Leben.“
„Dann weiß ich, warum ich das mache“
Auch der Zirkusalltag ist für das Artisten-Team etwas Besonderes. „Wir dürfen an wunderschönen Plätzen spielen – so wie hier am wunderschönen Wörthersee. Eigentlich bringen wir alles mit – außer Strom, Wasser und Zuschauer“, erzählt er schmunzelnd.
Obwohl wir nicht verwandt sind, ist es eine große Familie. Das heißt, es bietet auch ein Sicherheitsgefühl. Man ist nicht alleine.
Daniel Kromer, Zirkusdirektor
Besonders berühren ihn oft die kleinen Momente: Wenn ältere Menschen am Abend am beleuchteten Zelt vorbeispazieren, stehen bleiben und erzählen, dass sie sich an ihre Kindheit erinnert fühlen. „Dann weiß ich, warum wir das machen“, freut sich der junge Direktor.
„Circus Edelweiß“: Von 4. bis 10. Juni auf der Wiese bei der Pfarrkirche St. Hemma in Klagenfurt. Infos unter: www.circus-edelweiss.at
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