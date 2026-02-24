Rot-Grün für Doskozil „die richtige Entscheidung“

Auch ohne Bund

Ob die neue Herzchirurgie von Bundesseite auf Wohlwollen stößt, ist dem Landeschef dabei egal. Denn dort werde vor allem über Kompetenzen diskutiert und nicht darüber, dass es in Österreich eine Zwei-, Drei- und Vier-Klassenmedizin gebe oder wie man sicherstellen will, dass es künftig genug Personal gibt.