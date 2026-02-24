Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dreh in Wien

Hawelka-Party im Kino mit Berben und Lauterbach

Unterhaltung
24.02.2026 16:00
Iris Berben und Heiner Lauterbach bei der Premiere von „Ein fast perfekter Antrag“ in München.
Iris Berben und Heiner Lauterbach bei der Premiere von „Ein fast perfekter Antrag“ in München.(Bild: 2026 LEONINE Studios)
Porträt von Jasmin Gaderer
Von Jasmin Gaderer

Die beiden deutschen Schauspielstars Iris Berben und Heiner Lauterbach tun sich erstmals zusammen für „Ein fast perfekter Antrag“, der am Donnerstag in die Kinos kommt. Gedreht wurde zu einem großen Teil in Wien. Mit der „Krone“ sprachen sie über den Dreh.

0 Kommentare

Alice und Walter erlebten gemeinsam die erste große Liebe – doch erst nach 40 Jahren treffen sie einander wieder: „Ein fast perfekter Antrag“ (Kinostart am Donnerstag) ist eine neue Liebeskomödie mit Iris Berben und Heiner Lauterbach in den Hauptrollen. Sie erinnern sich noch gut an ihre eigene erste Verliebtheit: „Er war Italiener, Giuliano. Ich war zwölf, er 14, und ich war so verliebt, dass ich dachte, natürlich heirate ich Giuliano“, lacht Berben im „Krone“-Interview. Und legt nach: „Und natürlich waren die italienischen Männer für mich die schönsten Männer. Entschuldigt, liebe österreichische Männer, es ist lange her.“ Auch Lauterbach denkt gern zurück: „Die ersten Lieben sind geprägt von großen Gefühlen, von großer Leidenschaft. Weil es auch neu ist, dieses Gefühl, das man erst kennenlernen muss als Mensch.“

Um Alice näherzukommen, schreibt sich Walter in ihren Kunstkurs an der Uni ein. Und der sieht eine Exkursion ausgerechnet nach Wien vor. Gedreht wurde etwa in der Albertina: „Ich hatte das große Glück, dass ich den Direktor der Albertina kenne, da ich ein häufiger Gast dort war und bin“, fädelte Berben den Dreh dort ein. Werke wurden extra umgehängt oder ersetzt, um die Szenen zu ermöglichen: „Es gibt in Österreich immer ein großes Wohlwollen und Entgegenkommen, wenn man dreht. Das kenne ich aus Berlin, München und Köln auch noch ganz anders“, freut sich Berben über die besondere Gelegenheit. Besonders war aber auch eine musikalische Szene, die im Café Hawelka gedreht wurde: „Es war wunderbar, mit Heiner im Hawelka zu sitzen, er am Piano. Das war schon eine sehr emotionale Szene, an die ich wirklich gerne zurückdenke. Außerdem liebe ich das Café Hawelka, das kam als Zuckerl dazu, wie man in Wien sagen würde.“

Lesen Sie auch:
Tickets gewinnen
„Ein fast perfekter Antrag“: Romantik stirbt nicht
19.02.2026
Gewinnspiel
Oscar-Favorit MARTY SUPREME startet in den Kinos
20.02.2026
Kein bisschen still
Iris Berben: 75 Jahre mit Glamour und Haltung
27.07.2025

Die beiden Stars genossen auch freie Zeit in Wien, wie Lauterbach verrät: „Ich war mit Iris Tafelspitz essen!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Unterhaltung
24.02.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Grünen-Chefin Leonore Gewessler
Auswahl „kompetent“
Gewessler wehrt sich gegen Postenschacher-Vorwurf
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
185.388 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
180.274 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
134.536 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3911 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1222 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1077 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf