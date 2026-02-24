Hawelka-Party im Kino mit Berben und Lauterbach

Die beiden deutschen Schauspielstars Iris Berben und Heiner Lauterbach tun sich erstmals zusammen für „Ein fast perfekter Antrag“, der am Donnerstag in die Kinos kommt. Gedreht wurde zu einem großen Teil in Wien. Mit der „Krone“ sprachen sie über den Dreh.
Alice und Walter erlebten gemeinsam die erste große Liebe – doch erst nach 40 Jahren treffen sie einander wieder: „Ein fast perfekter Antrag“ (Kinostart am Donnerstag) ist eine neue Liebeskomödie mit Iris Berben und Heiner Lauterbach in den Hauptrollen. Sie erinnern sich noch gut an ihre eigene erste Verliebtheit: „Er war Italiener, Giuliano. Ich war zwölf, er 14, und ich war so verliebt, dass ich dachte, natürlich heirate ich Giuliano“, lacht Berben im „Krone“-Interview. Und legt nach: „Und natürlich waren die italienischen Männer für mich die schönsten Männer. Entschuldigt, liebe österreichische Männer, es ist lange her.“ Auch Lauterbach denkt gern zurück: „Die ersten Lieben sind geprägt von großen Gefühlen, von großer Leidenschaft. Weil es auch neu ist, dieses Gefühl, das man erst kennenlernen muss als Mensch.“
Um Alice näherzukommen, schreibt sich Walter in ihren Kunstkurs an der Uni ein. Und der sieht eine Exkursion ausgerechnet nach Wien vor. Gedreht wurde etwa in der Albertina: „Ich hatte das große Glück, dass ich den Direktor der Albertina kenne, da ich ein häufiger Gast dort war und bin“, fädelte Berben den Dreh dort ein. Werke wurden extra umgehängt oder ersetzt, um die Szenen zu ermöglichen: „Es gibt in Österreich immer ein großes Wohlwollen und Entgegenkommen, wenn man dreht. Das kenne ich aus Berlin, München und Köln auch noch ganz anders“, freut sich Berben über die besondere Gelegenheit. Besonders war aber auch eine musikalische Szene, die im Café Hawelka gedreht wurde: „Es war wunderbar, mit Heiner im Hawelka zu sitzen, er am Piano. Das war schon eine sehr emotionale Szene, an die ich wirklich gerne zurückdenke. Außerdem liebe ich das Café Hawelka, das kam als Zuckerl dazu, wie man in Wien sagen würde.“
Die beiden Stars genossen auch freie Zeit in Wien, wie Lauterbach verrät: „Ich war mit Iris Tafelspitz essen!“
