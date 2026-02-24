Hawelka-Party im Kino mit Berben und Lauterbach

Um Alice näherzukommen, schreibt sich Walter in ihren Kunstkurs an der Uni ein. Und der sieht eine Exkursion ausgerechnet nach Wien vor. Gedreht wurde etwa in der Albertina: „Ich hatte das große Glück, dass ich den Direktor der Albertina kenne, da ich ein häufiger Gast dort war und bin“, fädelte Berben den Dreh dort ein. Werke wurden extra umgehängt oder ersetzt, um die Szenen zu ermöglichen: „Es gibt in Österreich immer ein großes Wohlwollen und Entgegenkommen, wenn man dreht. Das kenne ich aus Berlin, München und Köln auch noch ganz anders“, freut sich Berben über die besondere Gelegenheit. Besonders war aber auch eine musikalische Szene, die im Café Hawelka gedreht wurde: „Es war wunderbar, mit Heiner im Hawelka zu sitzen, er am Piano. Das war schon eine sehr emotionale Szene, an die ich wirklich gerne zurückdenke. Außerdem liebe ich das Café Hawelka, das kam als Zuckerl dazu, wie man in Wien sagen würde.“