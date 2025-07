Iris Berben: 75 Jahre mit Glamour und Haltung

Besser mehr in das Hirn als in den Hintern investieren

Iris Berben ist nicht nur auf der Leinwand eine starke Persönlichkeit. Seit vielen Jahren nutzt sie ihre Popularität, um sich lautstark gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus einzusetzen. Zuletzt ließ sie mit ihrer Sorge um die gesellschaftliche Entwicklung rund um das heutige Frauenbild aufhorchen. „Ich frage mich schon, wofür ist unsere Generation eigentlich auf die Straße gegangen? Was wollten wir einfordern? Ein selbstbestimmtes Frauenbild, in eigener Verantwortung“, sagte sie vor Kurzem in einem „Stern“-Interview.