„Ein fast perfekter Antrag“: Romantik stirbt nicht

Am 26. Februar startet die deutsche Romantikkomödie „Ein fast pefekter Antrag“ mit Iris Berben und Heiner Lauterbach in den Hauptrollen in den östereichischen Kinos und stellt die Frage, ob alte Liebe wirklich nicht rostet. Mit der „Krone“ haben Sie die Chane Kinotickets und mehr zu gewinnen.
Der eigenwillige Witwer Walter vertreibt sich seine Zeit im Ruhestand damit, Restaurants zu testen und akribisch im Internet zu bewerten. Bei einem seiner Restaurantbesuche trifft er zufällig seine Jugendliebe Alice wieder. Vor 40 Jahren hatte er ihr einen Heiratsantrag gemacht und war spektakulär gescheitert. Die lebensfrohe und freigeistige Kunstprofessorin ist auch heute noch das genaue Gegenteil des altmodischen, akkuraten Walter. Der Ehrgeiz des pensionierten Ingenieurs ist geweckt. Er will es diesmal besser machen, während Alice gar nicht daran denkt, denn sie liebt ihr unabhängiges Leben und braucht keinen Beziehungsstress. Sie stellt eine Bedingung: Erst wenn er echtes Interesse an ihrer Welt zeigt, bekommt er vielleicht eine zweite Chance.
Junge Liebe vs alte Liebe
Und so schreibt sich Walter, der sich nie für Kunst interessiert hat, zu Alice Entsetzen als Gaststudent in ihrem Kurs ein – fest entschlossen, sich selbst und ihr zu beweisen, dass es nie zu spät ist, neue Wege zu gehen. Aber nicht nur Alice stellt ihn vor ungeahnte Herausforderungen, sondern auch die Begegnung mit seinen 40 Jahre jüngeren Kommiliton*innen. Unerwartet finden sich Alice und Walter in einem neuen, aufregenden Kapitel ihres Lebens wieder und müssen sich fragen: Rostet alte Liebe wirklich nicht?
Mitmachen und gewinnen
Zum Kinostart am 26. Februar verlost die „Krone“ 3x2 Kinogutscheine inkl. jeweils einem praktischen Kunstquiz Set von ars vivendi. Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 26. Februar, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
