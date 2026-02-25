Ausstellung mit Covers von Bansky und Basquiat

Walks mit Workshops starten bald wieder

Neben den ganz Großen präsentiert man auch Covers, die Street-Art-Künstler geschaffen haben, die in Mural Harbor mit Graffitis vertreten sind. Dazu zählt etwa Nychos, der in den letzten zwei Jahren auf einer 1000 m² umfassenden Hallenwand ein poetisches Mural gestaltet hat – wir haben darüber berichtet. Die „Mural Harbor Vinyl Selection“ kann man nur im Rahmen von Führungen besuchen. Es gibt das ganze Jahr über Walks, Workshops werden ab April wieder angeboten.