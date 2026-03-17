Hauttumor: ÖGK zahlt in Wien, aber nicht in Graz

Auf Anfrage bestätigt man vonseiten der Österreichischen Gesundheitskasse: „Bei der durchgeführten Operation, die von einem steirischen Vertragsarzt für Dermatologie in seiner Praxis durchgeführt wurde, handelt es sich um eine Leistung, die nicht von der ärztlichen Honorarordnung des mit der Ärztekammer für die Steiermark abgeschlossenen Gesamtvertrages umfasst ist.“ Und weiter: „Im ärztlichen Gesamtvertrag für Wien ist diese Leistung als Vertragsleistung enthalten. Das heißt, in Wien wäre die Leistung für den Versicherten beim Vertragsarzt kostenlos, Wiener Ärzte verrechnen sie direkt mit der Kasse.“