ÖGK will bundesweit einheitliche Tarife schaffen

Die ÖGK zahlt auch Kassenärztinnen und Kassenärzten je nach Bundesland teils unterschiedliche Honorare für gleiche Leistungen. Die Ärztekammer teilte mit, im Herbst mit der Kasse wieder über Gesamtverträge zu sprechen. Um einen österreichweit gültigen Gesamtvertrag zwischen Kassenärztinnen und -ärzten sowie der Kasse wird bereits seit Jahren gerungen. 2023 scheiterten Verhandlungen daran, dass die Ärztekammern eine Harmonisierung anhand der höchsten Tarife gefordert hatte, was zu Mehrkosten geführt hätte.