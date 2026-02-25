Vorteilswelt
Olympiahelfer zurück

Abenteuer des Vizeleutnants mit den Olympiastars

Kärnten
25.02.2026 12:00
Im Team von Supersberger waren 26 freiwillige Olympiahelfer aus vielen Staaten.
Im Team von Supersberger waren 26 freiwillige Olympiahelfer aus vielen Staaten.(Bild: Hubert Supersberger)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Mit glanzvollen Erinnerungen ist der Kärntner Volunteer Hubert Supersberger von den Olympischen Spielen zurückgekehrt, er hat als Freiwilliger mit all den Superstars beim Eishockeyturnier gearbeitet und sogar den kanadischen Kapitän Crosby persönlich kennengelernt.

0 Kommentare

17.000 freiwillige Olympiahelfer aus 160 Ländern der Welt waren seit 1.  Februar im Einsatz, als einziger Österreicher wurde unter 170.000 Bewerbern in einem zweijährigen Auswahlverfahren Hubert Supersberger auserwählt. „Unser Team hatte 26 Mann aus der ganzen Welt, ich hab im Santa-Giulia-Eispalast in Mailand in der Statistikabteilung des Weltverbandes gearbeitet“, erzählt der Vizeleutnant des Bundesheers. „Da gingen bei den Umkleidekabinen alle Superstars vorbei. Und haben oft neben mir sogar am Ergometer trainiert.“

Hubert Supersberger mit schwedischen Medien.
Hubert Supersberger mit schwedischen Medien.(Bild: Hubert Supersberger)
Zwei Wochen arbeitete der Vizeleutnant im Santa-Giulia-Eispalast in Mailand.
Zwei Wochen arbeitete der Vizeleutnant im Santa-Giulia-Eispalast in Mailand.(Bild: Hubert Supersberger)
Beim kommunistischen Land China war immer die Kontrolle dabei.
Beim kommunistischen Land China war immer die Kontrolle dabei.(Bild: Hubert Supersberger)

„Zweifacher Olympiasieger weiß viel über Österreich“
Hubert durfte in dieser Zeit sogar den kanadischen Eishockey-Kapitän Sidney Crosby persönlich kennenlernen: „Wir haben geplaudert. Er wusste viel von Österreich, kennt Marco Kasper und Michael Rossi aus der NHL gut.“ Wenn Crosby für Kanada antrat, gewann das Mutterland des Eishockeys zuvor immer Olympiagold. Das war so 2010 in Vancouver, als der damals 22-jährige Superstar der Pittsburgh Penguins in der Verlängerung des Finales gegen die USA zum 3:2-Sieg traf. Und das war 2014 so, als Kanada nicht nur in der Vorrunde gegen Österreich 6:0 gewann, sondern auch das Endspiel gegen Schweden dank eines Crosby-Treffers mit 3:0 für sich entschied. „Crosby ist ein besonderer Mensch“, sagt Hubert.

Ganz außergewöhnlich war auch das Eishockeyteam von Kanada: „Sie kamen mit vier Flugzeugen, haben als einzige unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert. Es wimmelte vor Journalisten!“ Dass sie sich im Finale gegen die USA geschlagen geben mussten, überraschte Hubert nicht: „Crosby hat schon verletzt gefehlt. Er schied im Viertelfinale gegen die Tschechen aus.“

Das US-Team gewann das Eishockeyfinale. Supersberger zählte die Schüsse.
Das US-Team gewann das Eishockeyfinale. Supersberger zählte die Schüsse.(Bild: Hubert Supersberger)

Bei China war immer die Kontrolle dabei
Im Supersbergers Team waren 26 Volunteers aus der ganzen Welt, jeden zweiten Tag hat er gearbeitet. An seinen freien Tagen tauchte er als Fan ins Olympische Geschehen ein. „Ich hab die nationalen Olympischen Komitees besucht – das Holland-Haus im Messegelände war ein Wahnsinn. Dort war zwei Wochen Party pur.“

Supersberger schaute in den Häusern von Tschechien, der Slowakei, Brasilien, China, Italien und Südkorea vorbei. „China war außergewöhnlich, ganz anders als andere Häuser. Ein kommunistisches Land – ein Guide, der dich beim Eintritt in Empfang nahm, hatte alles im Griff. Es gab in den zwei Bungalows eine Ausstellung über chinesischen Olympiasport seit der Revolution 1949.“

Holländische Eislaufstars auch am Weißensee
Für seinen Einsatz gab es übrigens keine Gage, das Quartier war selbst zu organisieren. Aber die Erinnerungen sind leuchtend: „Ich habe KAC-Crack Jesper Jensen, den Flaggenträger für das dänische Team, gesehen und auch holländische Eislaufstars getroffen. 5000 Niederländer kommen ja jedes Jahr zur alternativen Elf-Städte-Tour auf den Weißensee. Einige waren sogar dabei. Bei den Olympischen Spielen 2030 in Frankreich sollen die orangen Eisflitzer sogar Heimvorteil haben. Denn die Eisschnelllaufbewerbe sind im holländischen Heerenveen geplant.“

Kärnten
25.02.2026 12:00
Kärnten

Olympiahelfer zurück
Abenteuer des Vizeleutnants mit den Olympiastars
Krone Plus Logo
Ski-Präsident warnt:
„So gehen ganze Speed-Generationen verloren“
Tierisches Wunder
Schutzengel halfen Kalb „Paule“ auf die Welt
Krone Plus Logo
Zuwachs in ICE-Liga?
Der KAC hat einen Ex-Crack im Visier
Krone Plus Logo
Verbot reicht nicht
Gefährlich: „Soziale Medien sind digitale Waffen“
