Abenteuer des Vizeleutnants mit den Olympiastars

„Zweifacher Olympiasieger weiß viel über Österreich“

Hubert durfte in dieser Zeit sogar den kanadischen Eishockey-Kapitän Sidney Crosby persönlich kennenlernen: „Wir haben geplaudert. Er wusste viel von Österreich, kennt Marco Kasper und Michael Rossi aus der NHL gut.“ Wenn Crosby für Kanada antrat, gewann das Mutterland des Eishockeys zuvor immer Olympiagold. Das war so 2010 in Vancouver, als der damals 22-jährige Superstar der Pittsburgh Penguins in der Verlängerung des Finales gegen die USA zum 3:2-Sieg traf. Und das war 2014 so, als Kanada nicht nur in der Vorrunde gegen Österreich 6:0 gewann, sondern auch das Endspiel gegen Schweden dank eines Crosby-Treffers mit 3:0 für sich entschied. „Crosby ist ein besonderer Mensch“, sagt Hubert.