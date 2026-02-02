Vorteilswelt
Kärntner im Einsatz

17.000 Freiwillige machen Olympiaspektakel möglich

Kärnten
02.02.2026 06:00
Zwei Wochen lang hilft Vizeleutnant Hubert Supersberger in Mailand aus.
Zwei Wochen lang hilft Vizeleutnant Hubert Supersberger in Mailand aus.
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Tausende freiwilligen Helfer machen das Milliardenprojekt Olympische Spiele möglich. Knapp 3000 Athleten kämpfen in Mailand und Cortina d’Ampezzo um Medaillen, 17.000 Freiwillige sind in Italien im Einsatz. Mittendrin: Volunteer Hubert Supersberger aus Spittal.

0 Kommentare

Das Budget für die Olympischen Spiele in Italien ist gigantisch – dennoch machen vor allem freiwillige Helfer den Kampf um Medaillen möglich. 17.000 Volunteers helfen von 6. bis 22. Februar in Italien in Mailand und Cortina d’Ampezzo aus. Hubert Supersberger vom Bundesheer ist zwei Wochen beim Eishockeyturnier in Mailand im Einsatz.

160.000 bewarben sich weltweit um 17.000 Plätze
„Begonnen hat das Olympische Abenteuer im Herbst 2024. Insgesamt haben sich 160.000 Freiwillige aus 170 Nationen beworben, aber nur 17.000 werden gebraucht. Das gesamte Auswahlverfahren wird Online und auf Englisch durchgezogen“, erklärt der 50-jährige Vizeleutnant.

„In Asien oder Osteuropa melden sich viele, bei uns ist diese Initiative mit den Volunteers bei Großereignissen nicht so bekannt“, weiß er. Der Einsatz lohnt sich aber: „Das Olympia-Zertifikat kann man auch bei einer Universität vorlegen und bekommt dafür Bonuspunkte bei einem Bachelor-Studium.“

Der Spittaler Hubert Supersberger zählt die Schüsse beim olympischen Eishockeyturnier.
Der Spittaler Hubert Supersberger zählt die Schüsse beim olympischen Eishockeyturnier.
Hubert Supersberger mit Luc Tardiff, dem mächtigen Präsidenten der IIHF.
Hubert Supersberger mit Luc Tardiff, dem mächtigen Präsidenten der IIHF.

Im normalen Berufsleben ist der Bärndorfer bei der Personalvertretung beim Bundesheer tätig. „Alle Anstellungen und Nachbesetzungen Österreichs müssen mit uns abgesprochen werden“. Supersberger kennt die Bewerbungen von 1700 Beschäftigten beim Heer.

Das Auswahlverfahren für Olympia umfasste acht Runden, bei jeder kann man ausscheiden. „Nach ein paar Tagen erhielten wir immer Bescheid, ob wir weiter im Rennen ist. Beim anstrengenden Trainingsprogramm trennte sich die Spreu vom Weizen“, erzählt Hubert. Der auch schon 2018 bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland als Volunteer im Ticketservice im Einsatz war.

Zwei Wochen lang wird der Kärntner Vizeleutnant in Mailand aushelfen.
Zwei Wochen lang wird der Kärntner Vizeleutnant in Mailand aushelfen.

Dreimal Essen, aber keine Gage
Supersberger hat das Auswahlverfahren bestanden. „Wir kriegen während Olympia dreimal täglich Essen, Uniformen, aber keine Gage. Auch das Quartier wird nicht bezahlt. Ich wohne bei einem Freund in Mailand.“

Bei einem Testbetrieb war der zweifache Familienvater schon vier Tage in der Hauptstadt der Lombardei. „Wir erhielten in Mailand die Akkreditierungen, wurden auch eingeschult für den Fall, dass etwa Evakuierungen durchgezogen werden müssen.“

Spittaler zählt alle Schüsse der Superstars beim Eishockeyturnier
„Im Oberrang hat man von 16.000 auf 13.000 Besucher reduziert“, erzählt Hubert, der KAC-Fan ist. „Leider spielt Österreich nicht mit.“ Tommy Koch hat er beim Heer gut kennengelernt. „Erstmals seit 2014 rücken alle NHL-Stars an.“

Supersberger arbeitet in der Statistikabteilung des Eishockey-Weltverbands IIHF. Am Mittwoch geht es los. „Ich bin für alle Schüsse der NHL-Superstars verantwortlich. Das wird minutiös ausgewertet, zigtausende  rufen weltweit während der Partie die Statistikseiten auf, ich bin dafür verantwortlich.“

Kärnten

