17.000 Freiwillige machen Olympiaspektakel möglich

Das Auswahlverfahren für Olympia umfasste acht Runden, bei jeder kann man ausscheiden. „Nach ein paar Tagen erhielten wir immer Bescheid, ob wir weiter im Rennen ist. Beim anstrengenden Trainingsprogramm trennte sich die Spreu vom Weizen“, erzählt Hubert. Der auch schon 2018 bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland als Volunteer im Ticketservice im Einsatz war.