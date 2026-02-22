Vorteilswelt
Erfreuliche Bilanz

Nur drei Winterspiele waren für uns erfolgreicher

Olympia
22.02.2026 14:26
Ariane Rädler (l.) und Kathi Huber holten in der Teamkombi Gold.
Ariane Rädler (l.) und Kathi Huber holten in der Teamkombi Gold.(Bild: Sepp Pail)
Mit fünf Gold-, acht Silber-und fünf Bronzemedaillen scheint Mailand/Cortina 2026 auf Platz vier in der ÖOC-Bestenliste aller bisheriger Olympischer Winterspiele auf, wenn man nach Medaillenfarbe reiht. Turin (9/7/7), Peking (7/7/4) und Albertville (6/7/8) liegen noch davor. Mehr Medaillen für österreichische Sportlerinnen und Sportler gab es nur in Turin 2006 (23) und Albertville 1992 (21).

Die österreichische Medaillenbilanz bei Olympischen Winterspielen:

  • 2006 Turin: 9 x Gold, 7 x Silber, 7 x Bronze, 23 x Gesamt

Thomas Morgestern räumte in Turin ordentlich ab.
Thomas Morgestern räumte in Turin ordentlich ab.(Bild: GEPA)

  • 2022 Peking: 7 x Gold, 7 x Silber, 4 x Bronze, 18 x Gesamt

  • 1992 Albertville: 6 x Gold, 7 x Silber, 8 x Bronze, 21 x Gesamt
  • 2026 Mailand/Cortina: 5 x Gold, 8 x Silber, 5 x Bronze, 18 x Gesamt
  • 2018 Pyeongchang: 5 x Gold, 3 x Silber, 6 x Bronze, 14 x Gesamt
  • 2014 Sotschi: 4 x Gold, 9 x Silber, 4 x Bronze, 17 x Gesamt
Bernhard Gruber, Felix Gottwald bei der Rückkehr aus Vancouver
Bernhard Gruber, Felix Gottwald bei der Rückkehr aus Vancouver(Bild: Andreas Tröster)
  • 2010 Vancouver: 4 x Gold, 6 x Silber, 7 x Bronze, 17 x Gesamt
  • 1964 Innsbruck: 4 x Gold, 5 x Silber, 3 x Bronze, 12 x Gesamt
  • 1956 Cortina d‘Ampezzo: 4 x Gold, 3 x Silber, 4 x Bronze, 11 x Gesamt
  • 1998 Nagano: 3 x Gold, 5 x Silber, 9 x Bronze, 17 x Gesamt
  • 1988 Calgary: 3 x Gold, 5 x Silber, 2 x Bronze, 10 x Gesamt
Toni Sailer raste in Cortina zu drei Goldmedaillen.
Toni Sailer raste in Cortina zu drei Goldmedaillen.(Bild: AFP/STAFF)
  • 2002 Salt Lake City: 3 x Gold, 4 x Silber, 10 x Bronze, 17 x Gesamt
  • 1968 Grenoble: 3 x Gold, 4 x Silber, 4 x Bronze, 11 x Gesamt
  • 1980 Lake Placid: 3 x Gold, 2 x Silber, 2 x Bronze, 7 x Gesamt
  • 1952 Oslo: 2 x Gold, 4 x Silber, 2 x Bronze, 8 x Gesamt
  • 1994 Lillehammer: 2 x Gold, 3 x Silber, 4 x Bronze, 9 x Gesamt
Annemarie Moser-Pröll holte Abfahrts-Gold in Lake Placid.
Annemarie Moser-Pröll holte Abfahrts-Gold in Lake Placid.(Bild: Joachim Maislinger)
  • 1976 Innsbruck: 2 x Gold, 2 x Silber, 2 x Bronze, 6 x Gesamt
  • 1924 Chamonix: 2 x Gold, 1 x Silber, 0 x Bronze, 3 x Gesamt
  • 1948 St. Moritz: 1 x Gold, 3 x Silber, 4 x Bronze, 8 x Gesamt
  • 1960 Squaw Valley: 1 x Gold, 2 x Silber, 3 x Bronze, 6 x Gesamt
  • 1972 Sapporo: 1 x Gold, 2 x Silber, 2 x Bronze, 5 x Gesamt
  • 1936 Garmisch-Partenkirchen: 1 x Gold, 1 x Silber, 2 x Bronze, 4 x Gesamt
  • 1932 Lake Placid: 1 x Gold, 1 x Silber, 0 x Bronze, 2 x Gesamt
  • 1928 St. Moritz: 0 x Gold, 3 x Silber, 1 x Gold, 4 x Gesamt
  • 1984 Sarajevo: 0 x Gold, 0 x Silber, 1 x Bronze, 1 x Gesamt
