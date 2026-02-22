Nur drei Winterspiele waren für uns erfolgreicher

LIVE: So steht’s bei Freiburg gegen Gladbach
Deutsche Bundesliga
Mit fünf Gold-, acht Silber-und fünf Bronzemedaillen scheint Mailand/Cortina 2026 auf Platz vier in der ÖOC-Bestenliste aller bisheriger Olympischer Winterspiele auf, wenn man nach Medaillenfarbe reiht. Turin (9/7/7), Peking (7/7/4) und Albertville (6/7/8) liegen noch davor. Mehr Medaillen für österreichische Sportlerinnen und Sportler gab es nur in Turin 2006 (23) und Albertville 1992 (21).
Die österreichische Medaillenbilanz bei Olympischen Winterspielen:
2006 Turin: 9 x Gold, 7 x Silber, 7 x Bronze, 23 x Gesamt
2022 Peking: 7 x Gold, 7 x Silber, 4 x Bronze, 18 x Gesamt
