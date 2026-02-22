Nur drei Winterspiele waren für uns erfolgreicher

Mit fünf Gold-, acht Silber-und fünf Bronzemedaillen scheint Mailand/Cortina 2026 auf Platz vier in der ÖOC-Bestenliste aller bisheriger Olympischer Winterspiele auf, wenn man nach Medaillenfarbe reiht. Turin (9/7/7), Peking (7/7/4) und Albertville (6/7/8) liegen noch davor. Mehr Medaillen für österreichische Sportlerinnen und Sportler gab es nur in Turin 2006 (23) und Albertville 1992 (21).