Kärntner LH-Wechsel nun doch nicht am 2. April?

Vom Flurfunk aus der Landesregierung hört man von beiden Parteien ähnliches: „Den 2. April können wir so nicht bestätigen.“ und etwa „Möglicherweise kann die Wahl doch nicht am 2. April stattfinden.“ Am Mittwoch – einen Tag vor dem Tag, an dem der 2. April offiziell bestätigt hätte werden sollen – soll deshalb endlich das vom schwarzen Landesgeschäftsführer Markus Keschmann geforderte „klärende Gespräch“ zwischen Fellner und VP-Chef Martin Gruber stattfinden. Denn, so hört man es aus der ÖVP, ein Vier-Augen-Gespräch über das ominöse Datum und das gesamte Prozedere habe es nie gegeben.