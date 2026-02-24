Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gerüst wackelt

Kärntner LH-Wechsel nun doch nicht am 2. April?

Kärnten
24.02.2026 12:05
Tuscheln im Landtag wird nicht reichen – es braucht ein „klärendes Gespräch“ zwischen LH in spe ...
Tuscheln im Landtag wird nicht reichen – es braucht ein „klärendes Gespräch“ zwischen LH in spe Daniel Fellner (SPÖ) und ÖVP-Chef Martin Gruber.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Clara Milena Steiner
Von Clara Milena Steiner

Seit Wochen, eigentlich Monaten, laufen die Vorbereitungen – nun ist wieder alles anders. Könnte der neue Landeshauptmann von Kärnten doch nicht, wie geplant, am 2. April gewählt werden? In der Landesregierung herrscht Unruhe.

0 Kommentare

Kärnten bekommt heuer einen neuen Landeshauptmann, so viel dürfte inzwischen klar sein. Wir erinnern uns: Noch-Landeshauptmann Peter Kaiser legt sein Amt nach (fast) 13 Jahren zurück, sein Parteikollege und Landeshauptmann in spe Daniel Fellner übernimmt am 2. April. Mindestens am Tag dazwischen leitet Gaby Schaunig als Landeshauptmann-Stellvertreterin und dann oberste Repräsentantin des Bundeslandes die Geschäfte des Landes.

Und zwar nicht nur, wie ursprünglich angenommen, für den einen Tag, sondern für längere Zeit. Denn erst, wenn Fellner vom Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen angelobt wird, ist er hochoffiziell und rechtmäßig Landeshauptmann. „Die Angelobung kann erst nach der Wahl durch den Landtag erfolgen, den Termin gibt der Bundespräsident vor“, wird der „Krone“ seitens der Landesregierung bestätigt. Und das kann wenige Tage bis Wochen nach der Wahl im Kärntner Landtag am 2. April passieren.

LH-Wechsel: Termin wackelt
So weit, so kompliziert. Jetzt wird es noch eine Spur komplizierter: Denn dass ebendieser Termin – also der 2. April – zu früh an die Öffentlichkeit gelangt ist, sorgt für Ärger beim Koalitionspartner ÖVP. Und dieser Ärger dürfte so groß sein, dass das ohnehin schon fragile Gerüst nun endgültig wackelt. Ob Kärnten noch vor Ostern einen neuen Landeshauptmann bekommt, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar.

Lesen Sie auch:
Nur für einen Tag und ausgerechnet am 1. April wird Kärnten heuer von einer Frau vertreten.
Krone Plus Logo
Polit-Personalrochaden
Kein Aprilscherz: Wer füllt die vakante LH-Stelle?
23.02.2026
Krone Plus Logo
Roter Wechsel
Am 2. April bekommt Kärnten neuen Landeshauptmann
20.02.2026
Krone Plus Logo
Rote Rebellen im Talk:
„Wenn Kickl in Kärnten antritt, holt SPÖ Absolute“
20.02.2026

Vom Flurfunk aus der Landesregierung hört man von beiden Parteien ähnliches: „Den 2. April können wir so nicht bestätigen.“ und etwa „Möglicherweise kann die Wahl doch nicht am 2. April stattfinden.“ Am Mittwoch – einen Tag vor dem Tag, an dem der 2. April offiziell bestätigt hätte werden sollen – soll deshalb endlich das vom schwarzen Landesgeschäftsführer Markus Keschmann geforderte „klärende Gespräch“ zwischen Fellner und VP-Chef Martin Gruber stattfinden. Denn, so hört man es aus der ÖVP, ein Vier-Augen-Gespräch über das ominöse Datum und das gesamte Prozedere habe es nie gegeben.

„Politischer Kindergarten“
„Natürlich wurde die ÖVP über die Termine informiert“, setzen SPÖler dagegen: „Jetzt tun sie so, als hätten sie es aus den Medien erfahren und spielen sie mit heißer Luft und aufgeblasenen Muskeln. Das ist ein politischer Kindergarten.“

Eines ist jedenfalls klar: Die zur Schau gestellte gute Zusammenarbeit steht vor einer Zerreißprobe.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
24.02.2026 12:05
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Kärnten
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Grünen-Chefin Leonore Gewessler
Auswahl „kompetent“
Gewessler wehrt sich gegen Postenschacher-Vorwurf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
182.454 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
176.511 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
134.015 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3832 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1207 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1075 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Mehr Kärnten
Gerüst wackelt
Kärntner LH-Wechsel nun doch nicht am 2. April?
Insolvenzverfahren
Klagenfurts Abstieg aus zweiter Liga bestätigt
Wegen Parksituation
Mit Eisenstange auf Lieferanten eingeschlagen
Krone Plus Logo
„So nicht zumutbar!“
Meister-Klub braucht dringend neue Infrastruktur
Krone Plus Logo
Radikalisierung ab 11
Kinderzimmer dank Social Media „nicht mehr sicher“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf