Roter Wechsel

Am 2. April bekommt Kärnten neuen Landeshauptmann

Kärnten
20.02.2026 17:32
Daniel Fellner wird in Bälde Landeshauptmann von Kärnten und will in zwei Jahren als solcher ...
Daniel Fellner wird in Bälde Landeshauptmann von Kärnten und will in zwei Jahren als solcher gewählt werden.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)
Porträt von Clara Milena Steiner
Von Clara Milena Steiner

Seit Wochen und Monaten wird spekuliert, wann der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser an seinen Nachfolger Daniel Fellner übergibt – nun gibt es ein Datum und der neue LH lässt nicht nur mit einer Ankündigung aufhorchen.

0 Kommentare

Es war ein mehr oder weniger offenes Geheimnis, wann Landeshauptmann Peter Kaiser sein Amt an Nachfolger und SPÖ-Chef Daniel Fellner übergibt – offiziell bestätigt wurde das vertrauliche Datum allerdings noch nie. Das betonte Fellner am Donnerstag im „Krone“-Interview: „Sie können davon ausgehen, dass Peter Kaiser und ich in den nächsten zwei Wochen über die weiteren Schritte informieren werden.“

Kärnten
20.02.2026 17:32
Kärnten
