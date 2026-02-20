Am 2. April bekommt Kärnten neuen Landeshauptmann

Seit Wochen und Monaten wird spekuliert, wann der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser an seinen Nachfolger Daniel Fellner übergibt – nun gibt es ein Datum und der neue LH lässt nicht nur mit einer Ankündigung aufhorchen.
Es war ein mehr oder weniger offenes Geheimnis, wann Landeshauptmann Peter Kaiser sein Amt an Nachfolger und SPÖ-Chef Daniel Fellner übergibt – offiziell bestätigt wurde das vertrauliche Datum allerdings noch nie. Das betonte Fellner am Donnerstag im „Krone“-Interview: „Sie können davon ausgehen, dass Peter Kaiser und ich in den nächsten zwei Wochen über die weiteren Schritte informieren werden.“
