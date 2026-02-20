Am 2. April bekommt Kärnten neuen Landeshauptmann

Es war ein mehr oder weniger offenes Geheimnis, wann Landeshauptmann Peter Kaiser sein Amt an Nachfolger und SPÖ-Chef Daniel Fellner übergibt – offiziell bestätigt wurde das vertrauliche Datum allerdings noch nie. Das betonte Fellner am Donnerstag im „Krone“-Interview: „Sie können davon ausgehen, dass Peter Kaiser und ich in den nächsten zwei Wochen über die weiteren Schritte informieren werden.“