„Reines Zollchaos“

EU will Handelsabkommen mit USA aussetzen

Außenpolitik
23.02.2026 12:16
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem Zollurteil in den USA durch den Supreme Court und neuen Ankündigungen von Präsident Donald Trump will die Europäische Union einem Medienbericht zufolge die Ratifizierung des Handelsabkommens mit den USA aussetzen.

0 Kommentare

Die EU wolle zunächst mehr Details von den USA zu ihrem neuen Zollprogramm bekommen, berichtete die Nachrichtenagentur „Bloomberg“ am Montag.

Das Europaparlament wird die Arbeit an der Umsetzung der zuvor geschlossenen Handelsvereinbarung mit Washington pausieren. Die Abgeordneten einer breiten Mehrheit der Fraktionen sprachen sich vor einer Sitzung am Montag für einen solchen Schritt aus. Das Parlament stimmt damit vorerst nicht über eine Abschaffung der EU-Zölle auf US-Industrieprodukte ab.

Der Präsident hatte einseitig Importzölle gegen nahezu alle Handelspartner der USA verhängt, ...
Der Präsident hatte einseitig Importzölle gegen nahezu alle Handelspartner der USA verhängt, gestützt auf ein Gesetz aus dem Jahr 1977 über Notfallbefugnisse in der Wirtschaft.(Bild: AFP/SAUL LOEB)
Die EU und die USA hatten sich im Juli auf ein Abkommen zur Vermeidung eines Handelskriegs ...
Die EU und die USA hatten sich im Juli auf ein Abkommen zur Vermeidung eines Handelskriegs verständigt. Dieses sieht vor, dass die EU ihre Einfuhrzölle auf viele US-Produkte streicht.(Bild: Philip - stock.adobe.com)

Trump will gekippte Zölle durch Sonderzölle ersetzen
Trump hatte am Samstag angekündigt, seine vom Obersten Gerichtshof der USA gekippten Zölle durch einen neuen Sonderzoll von 15 Prozent zu ersetzen. Der US-Staatschef löste damit Unsicherheit aus: Der neue Aufschlag könnte zusätzlich zu den bestehenden Zöllen greifen, die es schon vor Trump gab. Der effektive Zollsatz wäre damit höher als 15 Prozent.

Der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlament, Bernd Lange (SPD), sprach deshalb bereits am Sonntag von „reinem Zollchaos seitens der US-Regierung“. Es sei unklar, ob Trump mit seinen Ankündigungen gegen eine Vereinbarung verstoße, welche die EU und die USA im vergangenen Sommer geschlossen hatten. Die USA hatten damals einen Zollsatz von 15 Prozent zugesagt, die EU versprach im Gegenzug eine Abschaffung der Zölle auf US-Industrieprodukte.

Zitat Icon

Zu befürchten steht, dass Trump seine Befugnisse so lange überdehnt, bis er einen neuen rechtlichen Weg für seine ungerechtfertigten Zölle gefunden hat.

Grünen-Abgeordnete Anna Cavazzini

Die EU hat ihr Versprechen bisher allerdings nicht eingelöst, das EU-Parlament verhandelte über die Umsetzung. Die Abgeordneten wollen diese Arbeit auf Langes Vorschlag nun auf Eis legen. Die Kommission solle zunächst „klarstellen, welche Bedingungen unter dem neuen Zollsatz gelten“, sagte die zuständige konservative Abgeordnete Zeljana Zovko der Nachrichtenagentur AFP.

Auch die zuständigen Abgeordneten von Liberalen und Grünen sprachen sich dafür aus, vorerst nicht über die Abschaffung der Zölle zu entscheiden. „Zu befürchten steht, dass Trump seine Befugnisse so lange überdehnt, bis er einen neuen rechtlichen Weg für seine ungerechtfertigten Zölle gefunden hat“, warnte die Grünen-Abgeordnete Anna Cavazzini.

Verhandlungen dauern noch Monate
Die Abgeordneten wollten sich bei einem Treffen am frühen Montagnachmittag offiziell auf eine Pause bei der Umsetzung verständigen. Auch ohne eine Unterbrechung hätten die Verhandlungen noch mehrere Monate gedauert: Es wären noch Verhandlungen im Handelsausschuss sowie mit den 27 EU-Ländern nötig.

Ähnliche Themen
Donald Trump
USAParlament
Europäisches Parlament
Loading
