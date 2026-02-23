Nach Klagsdrohung gezahlt: Das sagen Experten

Ein vermeintlich harmloses Facebook-Posting kostete einen Mindestpensionisten aus Ansfelden 1200 Euro. Am 15. April des Vorjahres hatte Kurt Kaltenböck (65) unter einem ORF-Beitrag über das Buch des in der BUWOG-Causa rechtskräftig verurteilten Ex-Lobbyisten Peter Hochegger Folgendes gepostet: „Hocheggers teilweise sehr zynischen und (sic) Aussagen und Kommentaren folgend, verarscht er das Volk weiterhin und der ORF gibt ihm die Bühne dazu.“