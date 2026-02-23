BOAS: Auch diesen zwölf Hunderassen droht Atemnot

Ein kurzer Sommerspaziergang, ein bisschen Toben im Garten – was für die meisten Hunde pures Glück ist, kann für andere lebensbedrohlich sein: „Konstruktionsbedingt“ leiden sie unter Atemnot. Und wie eine aktuelle Studie zeigt, betrifft das Problem weitaus mehr Rassen als bislang angenommen.
Das sogenannte Brachycephale Obstruktive Atemwegssyndrom, kurz BOAS, ist eine chronische Erkrankung, die vor allem bei Hunden mit kurzem Schädel oder flachem Gesicht auftritt. Veränderungen in den oberen Atemwegen führen zu einer Verengung dieser, was sich oft durch laute Atemgeräusche oder Schnarchen bemerkbar macht. Doch auch die Leistungsfähigkeit des Hundes beim Sport und im Umgang mit Hitze oder Stress kann beeinträchtigt sein, sodass schlimmstenfalls schon geringfügige körperliche Anstrengungen oder sommerliche Temperaturen lebensbedrohlich werden.
