BOAS: Auch diesen zwölf Hunderassen droht Atemnot

Das sogenannte Brachycephale Obstruktive Atemwegssyndrom, kurz BOAS, ist eine chronische Erkrankung, die vor allem bei Hunden mit kurzem Schädel oder flachem Gesicht auftritt. Veränderungen in den oberen Atemwegen führen zu einer Verengung dieser, was sich oft durch laute Atemgeräusche oder Schnarchen bemerkbar macht. Doch auch die Leistungsfähigkeit des Hundes beim Sport und im Umgang mit Hitze oder Stress kann beeinträchtigt sein, sodass schlimmstenfalls schon geringfügige körperliche Anstrengungen oder sommerliche Temperaturen lebensbedrohlich werden.