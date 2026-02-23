Nur vorbeizufahren bei Unfällen ist auch verboten

Was man bei Unfällen tun muss und was droht, wenn man Hilfe verwehrt, ist vielen Verkehrsteilnehmern oft nicht klar. Immer wieder kommt es vor, dass niemand stehen bleibt und einfach vorbeifährt. Eine Juristin des ÖAMTC klärt auf, was im Gesetz steht.
Am Samstag erschütterte ein Fall das Land: In Enns hatte ein Geisterfahrer um 5 Uhr früh eine Ungarin (55) angefahren und war weitergerast. Die Frau kam mit schweren Beinverletzungen ins Krankenhaus. Wird der skrupellose Lenker ausgeforscht, drohen ihm Anzeigen, die es in sich haben.
Bis zu drei Jahre Haft
Grundsätzlich ist Fahrerflucht zwar eine Verwaltungsübertretung und kein strafrechtliches Delikt. Im Ennser Fall würde der Straftatbestand des „Im-Stich-Lassens einer Verletzten“ schlagend werden: Dann drohen bis zu drei Jahre Haft. Nicht nur Unfallverursacher haben Pflichten: „Wird jemand bei einem Verkehrsunfall verletzt, muss man als Zeuge helfen, sofern nicht bereits jemand anders hilft“, sagt ÖAMTC-Juristin Stefanie Todorov.
Wer weder hilft, noch Hilfe holt, dem droht eine strafrechtliche Verfolgung wegen unterlassener Hilfeleistung.
ÖAMTC-Juristin Stefanie Todorov
Bild: ÖAMTC
Ob Verursacher oder Zeuge: „Zuerst muss man klären, ob es Verletzte gibt. Ist das möglicherweise der Fall, muss sofort – im Rahmen des mir Zumutbaren – Erste Hilfe geleistet, oder zumindest Hilfe geholt werden. Wer das unterlässt, dem droht strafrechtliche Verfolgung wegen unterlassener Hilfeleistung.“
Um den Unfallhergang nachzuvollziehen, sind Zeugen notwendig. Daher sollte man unbedingt seine Daten hinterlassen. Vor Gericht helfen auch Dashcam-Aufnahmen, deren Verwendung ist hierzulande aber heikel.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.