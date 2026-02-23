Das große Nashorn will doch nur „normal“ sein

Viel Bewegung, Slapstick, Action, Dialoge entfalten messerscharf einen recht „realen“ Schulalltag voller Individualisten. Schon kleine Dinge führen zur Ausgrenzung, und es braucht Mut, hinzusehen, statt wegzuschauen und sich selbst treu zu bleiben. Der Schluss wird mit viel Wärme gelöst. Bühne und Kostüme von Rosa Wallbrecher sind großartig.

Fazit: „Dickhäuter“ für ein Publikum ab 6 Jahren ist ein pures Theatervergnügen!