Studiobühne Linz

Das große Nashorn will doch nur „normal“ sein

Oberösterreich
23.02.2026 13:00
Grandiose Leistung: Jakob Schmölzer, Ada Lüer, Levi R. Kuhr
Grandiose Leistung: Jakob Schmölzer, Ada Lüer, Levi R. Kuhr(Bild: Petra Moser)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

In einer Schulklasse sorgt ein neues Kind für Aufmerksamkeit: Lou ist anders – deutlich anders. Sie ist ein Nashorn. Simon Windisch inszeniert in der Studiobühne des Linzer Landestheaters das Stück „Dickhäuter“: Ein liebevolles, turbulentes Theatervergnügen für junge Leute.

Es ist total viel Lärm, bis die Schulglocke läutet. Bei Frau Vögele, der fürsorglichen Lehrerin, beim Sportlehrer und noch einem lieben Lehrer macht die Schule eigentlich Spaß, jedes Kind ist „normal“.

Das eine hat ein Krokodilmaul, das andere ist klein wie eine Maus. Doch dann kommt eine neue Schülerin – und die ist anders. Von ihr sieht man nur den Stampfer. Es ist Lou, das Nashorn. Und damit fangen die Schwierigkeiten an. Das setzt sich sogar im Elternverein fort, bis Lou einmal ganz durchdreht ...

Ein Schulalltag, wie man ihn kennt
Tina Müller hat mit „Dickhäuter“ ein unglaublich liebevolles, turbulentes und ehrliches Stück über eine Schulklasse geschrieben, in der jeder um seinen Platz ringt. Und jeder muss mit Erwartungen umgehen, auch die Lehrkräfte. Dann kommt noch eine neue Person dazu: Wie soll sich die einfügen?

Die packende Geschichte steuert bewusst an Mobbing vorbei und zeigt stattdessen die Schwierigkeiten auf, die entstehen, wenn sich jemand in ein geschlossenes System wie eine Klasse einfügen soll.

(Bild: Petra Moser)
(Bild: Petra Moser)

Spielfreudig, fantasievoll, mutig
Simon Windisch inszeniert das Stück mit Hingabe an die Magie des Theaters. Er lässt ab der ersten Minute unkompliziert, aber liebevoll einen schlüssigen Kosmos entstehen. Das liegt an seinem Mut zur Verspieltheit: Drei grandiose Schauspieler – Ada Lüer, Levi R. Kuhr, Jakob Schmölzer – spielen Lehrkräfte und animieren eine Handvoll Stofftiere sowie einen riesigen Nashorn-Stampfer.

Viel Bewegung, Slapstick, Action, Dialoge entfalten messerscharf einen recht „realen“ Schulalltag voller Individualisten. Schon kleine Dinge führen zur Ausgrenzung, und es braucht Mut, hinzusehen, statt wegzuschauen und sich selbst treu zu bleiben. Der Schluss wird mit viel Wärme gelöst. Bühne und Kostüme von Rosa Wallbrecher sind großartig.

Fazit: „Dickhäuter“ für ein Publikum ab 6 Jahren ist ein pures Theatervergnügen!

Oberösterreich
23.02.2026 13:00
Oberösterreich

Studiobühne Linz
Das große Nashorn will doch nur „normal“ sein
Nach schwerem Unfall
Ex-LASK-Star musste seinen Cousin sterben sehen
Krone Plus Logo
Betrugsermittler warnt
Opfer werden nach Abzocke von Tätern „nachbetreut“
Expertin klärt auf
Nur vorbeizufahren bei Unfällen ist auch verboten
Krone Plus Logo
Nach Not-OP
„Was mir passiert ist, kann jeden anderen treffen“
