Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

32.150 km im Eiltempo

Weltreise in vier Tagen: So bunt ist Österreich!

Freizeit
23.02.2026 15:39
Eine „Weltreise“ durch Österreich führt nach Mexiko oder Chikago.
Eine „Weltreise“ durch Österreich führt nach Mexiko oder Chikago.(Bild: Dworak/Wiesmeyer)
Porträt von Harald Dworak
Porträt von Peter Wiesmeyer
Von Harald Dworak und Peter Wiesmeyer

Einmal um die Welt und dabei Amerika, Indien und vieles mehr besuchen? Das frisst Unmengen Zeit und Geld. In Österreich geht das dank besonderer Orte deutlich schneller, günstiger und ohne dabei über 30.000 Flugkilometer überstehen zu müssen.

0 Kommentare

Theoretisch wäre es sogar mit den Öffis möglich. Österreich ist gut vernetzt. Doch dort, wo wir hin wollen, wird‘s mitunter schwierig. Zugverzögerungen? Warten auf den Bus? Taxi-Engpass? Das gibt unser straffer Zeitplan nicht her.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Freizeit
23.02.2026 15:39
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
ÖsterreichAmerikaIndien

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gesundheits-Flip
Dr. Exel: Abhilfe bei Erkältungen
Gesundheits-Flip
Dr. Exel: Haarentfernungen mit Lasertechnik
Gesundheits-Flip
Dr. Exel: Was lindert Beschwerden im Wechsel?
Gesundheits-Flip
Dr. Exel: Hilfsmittel bei Scheidenpilz
Gesundheits-Flip
Dr. Exel: Die Wichtigkeit der Darmkrebsvorsorge!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
240.335 mal gelesen
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
166.084 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
157.946 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3490 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1118 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Niederösterreich
Tochter von Fußballstar muss um Existenz kämpfen
739 mal kommentiert
Eine Unterhaltsgarantie für Alleinerziehende gibt es in Österreich nicht.
Mehr Freizeit
Krone Plus Logo
So stehen Ihre Chancen
Rares Phänomen: „Ich fand meine Doppelgängerin!“
Krone Plus Logo
Kein Mops-Monopol
BOAS: Auch diesen zwölf Hunderassen droht Atemnot
Krone Plus Logo
32.150 km im Eiltempo
Weltreise in vier Tagen: So bunt ist Österreich!
Krone Plus Logo
Heimische Backstuben
Warum Brot mehr als nur eine Handelsware ist
Herzöffnung & Warnung
Kosmischer Umbruch: Diese Woche verändert alles
krone.at
krone.at

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf