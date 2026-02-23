Beliebtes griechisches Innenstadt-Lokal insolvent

Über den Betreiber des beliebten griechischen Lokals GReat in der Linzer Innenstadt wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Elf Dienstnehmer sind betroffen, die Passiva betragen rund 280.000 Euro. Als Ursache gelten wirtschaftliche Schwierigkeiten und fehlende Fokussierung.
Am Landesgericht Linz wurde gestern über den Betreiber des griechischen Lokals GReat in der Betlehemstraße 1d ein Insolvenzverfahren eröffnet. Betroffen sind laut KSV 1870 elf Dienstnehmer, an Passiva stehen rund 280.000 Euro zu Buche.
Betreiber forcierte Projekte in Griechenland
Als Hauptursache wird genannt, dass sich der Betreiber zuletzt nicht mehr in ausreichendem Maß auf den laufenden Betrieb des Lokals in Linz konzentriert haben soll. Stattdessen habe er verstärkt andere unternehmerische Beteiligungen vorangetrieben, darunter Projekte in Griechenland. Diese Engagements dürften finanzielle und organisatorische Ressourcen gebunden haben, die im Gastronomiebetrieb vor Ort gefehlt hätten. Eine Weiterführung wird angestrebt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.