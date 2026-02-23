Beliebtes griechisches Innenstadt-Lokal insolvent

Betreiber forcierte Projekte in Griechenland

Als Hauptursache wird genannt, dass sich der Betreiber zuletzt nicht mehr in ausreichendem Maß auf den laufenden Betrieb des Lokals in Linz konzentriert haben soll. Stattdessen habe er verstärkt andere unternehmerische Beteiligungen vorangetrieben, darunter Projekte in Griechenland. Diese Engagements dürften finanzielle und organisatorische Ressourcen gebunden haben, die im Gastronomiebetrieb vor Ort gefehlt hätten. Eine Weiterführung wird angestrebt.