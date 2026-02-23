Drogenlenker fuhr bei Ausweichmanöver in Graben

Er habe einem weißen Auto ausweichen müssen, und dabei sei er in den Straßengraben gefahren – das berichtete ein 47-Jähriger den Beamten. Ein solches weißes Auto tauchte nicht auf, stattdessen brachte ein Drogentest bei dem leicht verletzten Lenker ein deutliches Ergebnis.
Ein 47-Jähriger aus St. Georgen am Walde fuhr mit seinem Pkw am Montag gegen 7 Uhr von St. Georgen am Walde kommend auf der B119a. Im Bereich Ebenedt musste der Mann einem entgegenkommenden Fahrzeug nach rechts ausweichen und fuhr in den Straßengraben. Der 47-Jährige wurde leicht verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Amstetten gebracht.
Deutliche Symptome
Zum zweiten Lenker konnte der Verletzte lediglich angeben, dass es sich um einen weißen Wagen gehandelt haben müsste. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Aufgrund eindeutiger Symptome einer Beeinträchtigung wurde ein Drogenschnelltest und anschließend eine klinische Untersuchung bei dem 47-Jährigen durchgeführt. Dabei stellte der Arzt die Fahruntauglichkeit fest. Der Mann wird angezeigt und der Führerschein vorläufig abgenommen.
