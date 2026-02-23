Drogenlenker fuhr bei Ausweichmanöver in Graben

Deutliche Symptome

Zum zweiten Lenker konnte der Verletzte lediglich angeben, dass es sich um einen weißen Wagen gehandelt haben müsste. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Aufgrund eindeutiger Symptome einer Beeinträchtigung wurde ein Drogenschnelltest und anschließend eine klinische Untersuchung bei dem 47-Jährigen durchgeführt. Dabei stellte der Arzt die Fahruntauglichkeit fest. Der Mann wird angezeigt und der Führerschein vorläufig abgenommen.