LIVE ab 14.30 Uhr: Sturm Graz gegen Blau-Weiß Linz

Bei Blau-Weiß durfte man zuletzt nach fast fünfeinhalb Monaten ohne Liga-Sieg mit dem 2:1 über den WAC aufatmen. „Unsere drei Punkte vom vergangenen Wochenende waren für uns sehr wichtig. Wir wollen an diese Leistung anknüpfen“, versicherte Neo-Coach Michael Köllner. Die Linzer liegen drei Punkte hinter dem GAK am letzten Platz, „ein Anfang ist getan“, erklärte der Deutsche. Gegen den WAC meldete sich der zuletzt etwas eingerostete Goalgetter Ronivaldo mit einem Treffer zurück, mit Thomas Goiginger ist ein anderer Offensivmann allerdings fraglich.