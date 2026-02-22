Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bundesliga im TICKER

LIVE ab 14.30 Uhr: Sturm Graz gegen Blau-Weiß Linz

Bundesliga
22.02.2026 04:37
„Wir sind in einem großen Umbruch. Das ist Sturm neu!“ – Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch
„Wir sind in einem großen Umbruch. Das ist Sturm neu!“ – Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

20. Runde in Österreichs Bundesliga: Der SK Sturm Graz empfängt den FC Blau-Weiß Linz. Wir berichten live (siehe unten).

0 Kommentare

Hier der LIVETICKER:

Angesichts spielerisch mauer Auftritte und einer „leicht depressiven Stimmung“ (Trainer Fabio Ingolitsch) dürfen Sturm derzeit einzig ausgewählte Statistiken beruhigen. Jene etwa, dass man im Oberhaus noch nie gegen Blau-Weiß verloren hat (6 Siege, 1 Remis); oder dass 2026 einer Niederlage bisher immer ein Sieg folgte; oder dass beide Partien in Graz gewonnen wurden (jeweils 1:0 gegen Brann Bergen und Ried). „Wir wollen an die zwei letzten Heimspiele anschließen, mit Energie, mit Leidenschaft alles investieren“, bekräftigte Ingolitsch, dessen Team mit einem Sieg die Spitze erklimmen könnte, so die Konkurrenz mitspielt.

„Wir sind in einem großen Umbruch. Das ist Sturm neu!“
Der Nachfolger von Jürgen Säumel wies einmal mehr auf die schwierigen Umstände seiner Mission hin. „Wir sind in einem großen Umbruch. Das ist Sturm neu. Wir spielen praktisch mit einer neuen Mannschaft, starten einen neuen Prozess, gehen in eine neue Ära“, betonte der Salzburger, der nicht nur Abgänge, sondern auch mehrere Verletzte verkraften muss. U.a. fallen Kreativgeist Otar Kiteishvili und Winterzugang Jusuf Gazibegovic mit muskulären Blessuren aus. Emir Karic (Hexenschuss) ist fraglich.

Bei Blau-Weiß durfte man zuletzt nach fast fünfeinhalb Monaten ohne Liga-Sieg mit dem 2:1 über den WAC aufatmen. „Unsere drei Punkte vom vergangenen Wochenende waren für uns sehr wichtig. Wir wollen an diese Leistung anknüpfen“, versicherte Neo-Coach Michael Köllner. Die Linzer liegen drei Punkte hinter dem GAK am letzten Platz, „ein Anfang ist getan“, erklärte der Deutsche. Gegen den WAC meldete sich der zuletzt etwas eingerostete Goalgetter Ronivaldo mit einem Treffer zurück, mit Thomas Goiginger ist ein anderer Offensivmann allerdings fraglich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
22.02.2026 04:37
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
447.948 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
237.983 mal gelesen
Österreich
Gratis Grundstücke: „Anfragen kamen aus Südkorea“
154.383 mal gelesen
Krone Plus Logo
Rapottensteins Bürgermeister Josef Wagner zeigt stolz die Baugründe seiner Gemeinde her.
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1547 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1374 mal kommentiert
Außenpolitik
US-Höchstgericht kippt Trump-Zölle, der legt nach
1037 mal kommentiert
„Ich schäme mich für bestimmte Mitglieder des Gerichts – absolut beschämt“, so Trump in einer ...
Mehr Bundesliga
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 17 Uhr: LASK gegen Red Bull Salzburg
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 14.30 Uhr: WSG Tirol gegen die SV Ried
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 14.30 Uhr: Sturm Graz gegen Blau-Weiß Linz
Stimmen zum BL-Samstag
Thorup: „Nicht mein bevorzugter Weg, zu gewinnen“
Nach Derby-Pleite
GAK: Schneebälle gegen Spieler, Kapitän schimpft

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf