Auf Polizisten zugerast: Bedingte Haft für Lenker

Unfall verursacht

Er hatte auf der Schneefahrbahn erst mehrere Autos überholt, bevor er die ersten beiden Polizisten sah – aber nicht stehen blieb. „Ich dachte noch, sie wollten mich nur warnen, weil die Straße so verschneit war“, so der junge Mann. Dann überholte er einen Lkw, wobei es zu einer seitlichen Kollision mit dem Laster kam.