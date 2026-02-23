Vorteilswelt
29-Jähriger verurteilt

Auf Polizisten zugerast: Bedingte Haft für Lenker

Oberösterreich
23.02.2026 13:37
Dieser Lkw-Unfall löste einen langen Stau aus, den ein 29-Jähriger nicht hatte abwarten wollen
Dieser Lkw-Unfall löste einen langen Stau aus, den ein 29-Jähriger nicht hatte abwarten wollen(Bild: FF Freistadt)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Ein 29-Jähriger hatte am 2. Jänner einen Stau nach einem Lastwagenunfall nicht abwarten wollen. Er hatte viele Autos überholt, war auf Polizisten und Straßendienstmitarbeiter zugefahren und Unfälle verursacht, bevor die Flucht in einem Baum endete. Er wurde am Montag am Landesgericht Linz verurteilt.

Verkehrschaos am ersten Arbeitstag des Jahres – am zweiten Jänner 2026 war bei Rainbach im Mühlkreis auf Schneefahrbahn ein Autotransporter von der B 310 abgekommen. Das sorgte für einen langen Stau im dichten Schneetreiben. Ein 29-jähriger Österreicher aus Wels hatte dafür, wie berichtet, keine Zeit. 

Unfall verursacht
Er hatte auf der Schneefahrbahn erst mehrere Autos überholt, bevor er die ersten beiden Polizisten sah – aber nicht stehen blieb. „Ich dachte noch, sie wollten mich nur warnen, weil die Straße so verschneit war“, so der junge Mann. Dann überholte er einen Lkw, wobei es zu einer seitlichen Kollision mit dem Laster kam.

Flucht endete an Baum
Die zweite Straßensperre nur wenige hundert Meter später ignorierte er auch – er habe Angst wegen des Unfalls gehabt, und außerdem war er ohne Führerschein unterwegs gewesen. Polizisten und Straßendienstmitarbeiter mussten sich mit Sätzen in Sicherheit bringen, kurz danach war die Flucht an einem Baum aber ohnehin zu Ende. Ein Alkotest ergab 0,36 Promille im Blut.

Geld- und bedingte Haftstrafe
„Es tut mir unglaublich leid, und ich danke Gott, dass niemand verletzt wurde. Ich habe mich auch auf der Wache noch bei den Polizisten entschuldigt und ihnen die Hand geschüttelt“, so der 29-Jährige, der wegen Schlepperei bereits eine 18-monatige Haftstrafe hatte absitzen müssen.

Am Montag wurde er schließlich zu acht Monaten bedingt und einer Geldstrafe von 960 Euro verurteilt – das Urteil ist rechtskräftig.

