Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Energiesparmesse Wels

Feuertaufe für die neue Halle um 30 Millionen Euro

Oberösterreich
23.02.2026 16:15
Am Montag war der Aufbau der Energiesparmesse mit ihren 410 Ausstellern in vollem Gange.
Am Montag war der Aufbau der Energiesparmesse mit ihren 410 Ausstellern in vollem Gange.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Die im Vorjahr errichtete Messehalle 22 in Wels kostete 30 Millionen Euro und wird mit der Energiesparmesse ab Freitag offiziell eingeweiht. Stromsparen ist auch darüber hinaus großes Thema in Oberösterreich – die Zahl der Energiegemeinschaften hat sich zuletzt fast verdoppelt.

0 Kommentare

Es ist die Feuertaufe: Mit der Energiesparmesse (siehe Infokasten weiter unten) wird ab Freitag die im Vorjahr neu errichtete Messehalle 22 in Wels eingeweiht. Die 9200 Quadratmeter große Fläche bietet Platz für bis zu 5700 Besucher.

Ruhe vor dem Sturm: Die Messehalle 22 wird in dieser Woche eingeweiht.
Ruhe vor dem Sturm: Die Messehalle 22 wird in dieser Woche eingeweiht.(Bild: Markus Wenzel)
Die Messehalle 22 lässt sich bei Bedarf in drei Bereiche unterteilen.
Die Messehalle 22 lässt sich bei Bedarf in drei Bereiche unterteilen.(Bild: Markus Wenzel)

Rund 30 Millionen Euro kostete das Bauprojekt – die Hälfte davon trägt die Messe Wels, die andere übernehmen das Land OÖ und die Stadt Wels. Deren Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) spricht zusammen mit den bestehenden Hallen 20 und 21 von der „modernsten Messeinfrastruktur Österreichs.“

Energiesparmesse 2026

Die von der „Krone“ präsentierte WEBUILD-Energiesparmesse findet heuer von 27. Februar bis 1. März am Messegelände Wels statt, jeweils von 9 bis 17 Uhr. 410 Aussteller bieten Informationen rund ums Bauen, Sanieren, Energiesparen und Elektro-Mobilität. Messe-Geschäftsführer Robert Schneider erwartet rund 85.000 Besucher. Die „Krone“ ist in Halle 20 mit einem Stand vertreten – dort gibt es auch ein Gewinnspiel mit Preisen im Gesamtwert von 11.499 Euro.

Energiegemeinschaften haben sich fast verdoppelt
Auf der Energiesparmesse liefern markenunabhängige Beratungsorganisationen genauso wie Fachfirmen Informationen rund ums Bauen, Sanieren und Energiesparen. Für Landesrat Markus Achleitner (ÖVP) bringt das nicht nur für die Besucher Vorteile: „Bauen soll dazu dienen, die Wirtschaft wieder anzukurbeln.“

Präsentation mit Messepräsident Peter Franzmayr, Bürgermeister Andreas Rabl, Landesrat Markus ...
Präsentation mit Messepräsident Peter Franzmayr, Bürgermeister Andreas Rabl, Landesrat Markus Achleitner, Energiesparverband-Chef Gerhard Dell und Robert Schneider, Geschäftsführer der Messe (v. li.).(Bild: Markus Wenzel)

Sparen bei der Energie steht bei den Oberösterreichern jedenfalls hoch im Kurs: Die Zahl der Energiegemeinschaften (Mitglieder teilen sich Strom regional und sparen dadurch Netzgebühren) hat sich innerhalb eines Jahres fast verdoppelt, auf knapp 2000 Mitte des Vorjahres – bundesweiter Spitzenwert. Das zweitplatzierte Niederösterreich ist mit 1150 Energiegemeinschaften bereits abgeschlagen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
23.02.2026 16:15
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Grünen-Chefin Leonore Gewessler
Auswahl „kompetent“
Gewessler wehrt sich gegen Postenschacher-Vorwurf
In Mexiko haben Drogenbanden Chaos gestiftet.
Urlaubsorte brennen
Mexiko: Tod von Drogenboss entfacht Gewaltinferno
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
240.335 mal gelesen
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
166.084 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
157.946 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3490 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1118 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Niederösterreich
Tochter von Fußballstar muss um Existenz kämpfen
739 mal kommentiert
Eine Unterhaltsgarantie für Alleinerziehende gibt es in Österreich nicht.
Mehr Oberösterreich
Energiesparmesse Wels
Feuertaufe für die neue Halle um 30 Millionen Euro
Premiere in Gmunden
Bob Dylan-Hit: Erstes Musical für „Dancing Star“
280.000-Euro-Pleite
Beliebtes griechisches Innenstadt-Lokal insolvent
Tür war aufgebrochen
Dieb in leer stehendem Bauernhaus erwischt
In Kindersendung
Eine Mollnerin stapelt im TV mit Bagger Bausteine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf