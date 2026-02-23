Feuertaufe für die neue Halle um 30 Millionen Euro

Die von der „Krone“ präsentierte WEBUILD-Energiesparmesse findet heuer von 27. Februar bis 1. März am Messegelände Wels statt, jeweils von 9 bis 17 Uhr. 410 Aussteller bieten Informationen rund ums Bauen, Sanieren, Energiesparen und Elektro-Mobilität. Messe-Geschäftsführer Robert Schneider erwartet rund 85.000 Besucher. Die „Krone“ ist in Halle 20 mit einem Stand vertreten – dort gibt es auch ein Gewinnspiel mit Preisen im Gesamtwert von 11.499 Euro.