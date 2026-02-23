Dieb in leer stehendem Bauernhaus erwischt

Antiquitäten und E-Bike

Bei seiner Durchsuchung stellten die Polizisten Diebesgut – Antiquitäten in geringem Wert – und Werkzeug sicher. Aufgrund der Ermittlungen gegen den 62-Jährigen konnte zudem der Diebstahl eines hochpreisigen E-Bikes der Marke KTM geklärt werden. Der Mann zeigte sich umfangreich geständig und gab an, das Fahrrad vor einigen Tagen am Stadtplatz in Schärding gestohlen zu haben. Der Italiener wird angezeigt.