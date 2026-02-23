Dieb in leer stehendem Bauernhaus erwischt

Als er dort Holzarbeiten durchführen wollte, bemerkte ein Schärdinger, dass die Tür seines leer stehenden Bauernhauses aufgebrochen worden war. Die Polizei fand einen Italiener samt Diebesgut und Werkzeug im Obergeschoß. Der geständige Dieb wurde festgenommen.
Ein 67-Jähriger aus Schärding wollte am Sonntag gegen 10 Uhr bei seinem Grundstück Holzarbeiten durchführen. Dabei bemerkte er sofort die aufgebrochene Eingangstüre des leer stehenden ehemaligen Bauernhauses und verständigte die Polizei. Als die Beamten das Objekt durchsuchten, fanden sie im Obergeschoß einen 62-jährigen italienischen Staatsbürger aus Deutschland vor, und nahmen ihn fest.
Antiquitäten und E-Bike
Bei seiner Durchsuchung stellten die Polizisten Diebesgut – Antiquitäten in geringem Wert – und Werkzeug sicher. Aufgrund der Ermittlungen gegen den 62-Jährigen konnte zudem der Diebstahl eines hochpreisigen E-Bikes der Marke KTM geklärt werden. Der Mann zeigte sich umfangreich geständig und gab an, das Fahrrad vor einigen Tagen am Stadtplatz in Schärding gestohlen zu haben. Der Italiener wird angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.