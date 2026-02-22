Vorteilswelt
„Krone"-Kommentar

Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik

Innenpolitik
22.02.2026 05:00
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)(Bild: Bundesheer/BERGER MARIO)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann
Welche Meinung haben die Österreicher zum Bundesheer? Ist unser Militär in der Lage, das Land zu verteidigen, können unsere Soldaten die Grenzen der Republik schützen?

Auf diese und noch mehr Fragen gab es bisher kaum Antworten. Auch zur Frage, ob der Wehrdienst verlängert werden soll, geben die Parlamentsparteien unterschiedliche Antworten.

So verfiel Bundeskanzler Christian Stocker auf die Idee, das Volk darüber abstimmen zu lassen. Aber nicht, ob man für oder gegen eine Verlängerung des Dienstes sei, sondern bloß für welche der Verlängerungsvarianten.

Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)

Die Vorbereitung dieser umstrittenen Volksbefragung würde viel Geld und Zeit kosten. Und würden im Herbst überhaupt genug Österreicher daran teilnehmen, um ein repräsentatives Ergebnis zu erzielen?

Doch repräsentative Meinungen zum Wehrdienst kann die „Krone“ jetzt schon liefern. Wir haben beim IFDD-Institut eine Umfrage unter 2600 Österreichern in Auftrag gegeben, selten zuvor wurden so viele Menschen befragt.

Das Ergebnis: Die Meinungen der Österreicher sind zur Wehrdienstverlängerung wie zur Volksbefragung gespalten. Eindeutig ist eine Forderung: Verlängerung nur bei gleichzeitiger Verbesserung bei Ausbildung, Ausstattung und Organisation des Heeres.

Ein klarer Auftrag, ein klarer Befehl an die Politik.

Einen schönen Sonntag mit Ihrer „Krone“!

Innenpolitik
22.02.2026 05:00
