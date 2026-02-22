Tochter von Fußballstar muss um Existenz kämpfen

Vollzeit-Gehalt reicht kaum

Doch die Kosten für Miete, Energie und Lebensmittel verschlingen das Gehalt Monat für Monat. Dazu ein Schulausflug der Kleinen hier, eine Skiwoche dort. „Am Ende des Monats müssen die Kinder oft kalt essen“, sagt sie. Denn drei Kinder kosten eben, besonders in Zeiten hoher Inflation. Die Tochter unterstützt ihre Mutter mit ihrem Lohn bei der Finanzierung des Haushalts. „Kurz vor meinem Schlaganfall wurde der Vater der zwei älteren Kinder abgeschoben“, erzählt die Mutter. Auch die „Krone“ berichtete damals über den türkisch-zypriotischen Mann, der früher SKN-Jugendtrainer war und wegen Drogenhandels verurteilt wurde.