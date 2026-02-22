Tochter von Fußballstar muss um Existenz kämpfen

Weil der Vater ihrer Kinder nach Zypern abgeschoben wurde, muss die Tochter von Ex-Fußballer Frenkie Schinkels um ihre Existenz kämpfen. Denn die Unterhaltszahlungen für ihre drei Kinder wurden eingestellt.
Beim abendlichen Treffen mit der „Krone“ sitzt eine 35-jährige Mutter am Küchentisch ihrer St. Pöltner Wohnung, die Verzweiflung ist ihr deutlich ins Gesicht geschrieben. „Ich fühle mich im Stich gelassen“, sagt sie unter Tränen. Ihre 16-jährige Tochter tröstet sie liebevoll, der jüngste Sohn malt nebenbei ein Bild. Vor drei Jahren hat Samantha Schinkels einen schweren Schlaganfall erlitten und ist seither körperlich zu 60 Prozent beeinträchtigt. Trotzdem geht sie einem Vollzeit-Büro-Job nach.
Vollzeit-Gehalt reicht kaum
Doch die Kosten für Miete, Energie und Lebensmittel verschlingen das Gehalt Monat für Monat. Dazu ein Schulausflug der Kleinen hier, eine Skiwoche dort. „Am Ende des Monats müssen die Kinder oft kalt essen“, sagt sie. Denn drei Kinder kosten eben, besonders in Zeiten hoher Inflation. Die Tochter unterstützt ihre Mutter mit ihrem Lohn bei der Finanzierung des Haushalts. „Kurz vor meinem Schlaganfall wurde der Vater der zwei älteren Kinder abgeschoben“, erzählt die Mutter. Auch die „Krone“ berichtete damals über den türkisch-zypriotischen Mann, der früher SKN-Jugendtrainer war und wegen Drogenhandels verurteilt wurde.
Wenn man nach Österreich kommt und sich nicht benimmt, ist eine Abschiebung verständlich. Doch die betroffenen Mütter werden damit allein gelassen.
„Frenkie“ Schinkels, Fußballlegende
Bild: Zvg
Unterhaltszahlung aus dem Ausland schwierig
Laut Schinkels saß er dreimal im Gefängnis, dann wurde er abgeschoben. Durch die Abschiebung fehlen monatlich 600 Euro Unterhalt in der Haushaltskasse. In der Bundesregierung ist gerade eine gesetzliche Unterhaltsgarantie im Gespräch. „Meine Kinder haben es verdient, finanzielle Unterstützung zu bekommen“, so die verzweifelte Mutter. Das Magistrat St. Pölten, das den Kindesunterhalt in der Landeshauptstadt verwaltet, erklärt indes: „Auch im Ausland wird in der Regel der Vater verpflichtet, bei manchen Ländern ist es aber schwierig.“ So habe die Türkei kein offizielles Melderegister, mit dem man den Vater ausfindig machen könnte.
Der Vater von Samantha, Frenkie Schinkels – Fußball-Legende und ehemaliger Nationalspieler – hilft, wo er kann und fragt sich: „Was kann eine alleinerziehende Mutter dafür, dass ihr Mann abgeschoben wurde?“ Früher arbeitete Samantha auch am Wochenende zusätzlich in der Gastronomie, doch die Folgen des Schlaganfalls zehren an ihr. Sie seufzt: „Ich möchte keinen Luxus, ich will nur, dass es meinen Kindern gut geht.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.