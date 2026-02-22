Ein Stadtmensch trifft ein neugieriges Monster

Zu einseitige Darstellung

Dass es Giftpflanzen gibt, ist Fakt. Aber es gibt auch Essbares, was im Stück nicht vorkommt. Wie man da vorgehen sollte, hätte ja wirklich einen Wert. Der Forscher Markus M. jammert oft, dass hier nur die Käfer krabbeln, dass es regnet und so weiter. Man hat nie den Eindruck, dass der Stadtmensch auch mal einen Moment genießt, etwa die gute Luft oder dass man keinen Autolärm hört. Und vom „Reuber“, dem Survival-Experten, könnte er auch etwas lernen, das ihm in der Seele gut tut.