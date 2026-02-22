LIVE ab 14.30 Uhr: WSG Tirol gegen die SV Ried

20. Runde in Österreichs Bundesliga: Die WSG Tirol empfängt die SV Ried. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Die SV Ried ist nach wie vor drauf und dran, im Aufstiegsjahr den Einzug in die Meistergruppe zu schaffen. Auch wenn das Last-Minute-Gegentor beim 1:1 gegen den LASK schmerzte, ist Trainer Maximilian Senft vor dem Trip nach Innsbruck optimistisch. Auch wenn nach dem Derby-Fight ein „gravierender Tapetenwechsel“ anstehe, sei er überzeugt, „dass unsere Mannschaft dieser Herausforderung gewachsen ist“, betonte Senft vor seinem 100. Pflichtspiel als Ried-Coach.
„Wir erwarten deutlich mehr weite Bälle in die letzte Kette!“
Beim Gegner erkannte er Adaptierungen. „Der Zugang, so viele Situationen wie möglich spielerisch zu lösen, wurde angepasst. Wir erwarten deutlich mehr weite Bälle in die letzte Kette, Duelle um zweite Bälle und einen starken Fokus auf Standardsituationen.“
Mit der WSG wartet allerdings ein Team, das drei Punkte hinter Ried auch selbst noch mit den Top-6 liebäugeln darf. Der jüngste 1:0-Erfolg über Sturm verlieh den Tirolern einen Schwung, den man nun auch Ried spüren lassen will.
„Schon das Spiel gegen den LASK (0:1, Anm.), auch wenn wir da nicht gepunktet haben, hat ihnen ein gewisses Selbstvertrauen gegeben. Der Sieg gegen Sturm hat das Ganze natürlich noch einmal mehr gepusht“, sagte Trainer Philipp Semlic. Er muss allerdings um den Einsatz von Goalie Adam Stejskal bangen. Der Tscheche klagt nach wie vor über Augenprobleme.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.