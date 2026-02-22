LIVE ab 14.30 Uhr: WSG Tirol gegen die SV Ried

„Schon das Spiel gegen den LASK (0:1, Anm.), auch wenn wir da nicht gepunktet haben, hat ihnen ein gewisses Selbstvertrauen gegeben. Der Sieg gegen Sturm hat das Ganze natürlich noch einmal mehr gepusht“, sagte Trainer Philipp Semlic. Er muss allerdings um den Einsatz von Goalie Adam Stejskal bangen. Der Tscheche klagt nach wie vor über Augenprobleme.