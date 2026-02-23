Opfer werden nach Abzocke von Tätern „nachbetreut“

500.000 bis 600.000 Euro Schaden verursachen Anlagebetrüger in Oberösterreich jede Woche, ein Unternehmer verlor sogar fast das Dreifache. Ein erfahrener Betrugs-Experte vom Landeskriminalamt warnt vor einer neuen, perfiden Masche, die den Opfern auch noch das allerletzte Hemd abknöpft.
Verlockend, perfide und wirksam: Anlagebetrug. Der letzte Schrei in der millionenschweren Betrugsindustrie fordert auch in Oberösterreich regelmäßig Opfer und kostet jenen Unsummen, oft bis zum letzten Hemd.„Vor kurzem hat ein Unternehmer aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung rund 1,4 Millionen Euro verloren. Am selben Tag hat ein anderes Opfer 200.000 Euro abgelegt. Jede Woche entstehen alleine durch Anlagebetrug rund 500.000 bis 600.000 Euro Schaden“, weiß Gerald Sakoparnig, Leiter der Betrugsabteilung beim Landeskriminalamt.
