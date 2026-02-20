ESC-Schicksalsnacht: Wer singt für Österreich?

Jetzt wird’s ernst! In den nächsten Stunden entscheidet sich, wer Österreich beim Eurovision Song Contest 2026 vertreten darf. Zwölf Acts, eine Bühne, null Ausreden. Zuerst vergibt eine 43-köpfige Fachjury ihre Punkte, danach heißt es: Telefon raus, SMS tippen, Publikum entscheidet.
Durch den Abend führen Alice Tumler im blauen Glitzerminikleid und Cesar Sampson. Kommentiert werden die Auftritte von ESC-Gewinner JJ und ESC-Teilnehmer Eric Papilaya sowie Moderatorin Caroline Athanasiadis. Wetterbedingt konnten die angekündigten Kommentatoren Luca Hänni und Elton nicht anreisen. Sie schickten Grußbotschaften.
„Toller Start“
Und dann wurde es ernst – Startnummer 01 legte los! Die Steirerin Anna-Sophie stürmte die Bühne, vor einer roten Flimmerwand, im gerafften Kleidchen und mit E-Gitarre bewaffnet. Mit ihrem Power-Track „Superwoman“ setzte sie gleich ein Ausrufezeichen. Das Experten-Panel zeigte sich begeistert: Athanasiadis jubelte: „Ein unfassbar toller Start. Du bist eine Superwoman!“ Papilaya sah „internationales Potenzial“, und ESC-Champion JJ brachte es auf den Punkt: „Eine richtig, richtig starke Nummer.“
Am Ende kann freilich nur ein Act gewinnen! Wer es wird: Wir enthüllen es! Bleiben Sie dran!
Die Votingnummern der Top 12:
Die Kandidatinnen und Kandidaten mit ihren Startnummern im Überblick – mit Klick auf den Namen kommen Sie jeweils zum persönlichen „Krone“-Porträt! Unter 09010 5909 und der angehängten zweistelligen Startnummer (50 Cent pro Anruf/SMS) kann für den jeweiligen Favoriten-Act gevotet werden.
01 Anna-Sophie – „Superhuman“
Pop mit Rock-Kante aus der Steiermark. Seit 2021 hauptberuflich Musikerin, regelmäßig auf großen Bühnen – Nova Rock, TV-Shows, Support für internationale Stars. „Superhuman“ ist ihre Happiness-Hymne: feiern, Stärke zeigen, einfach man selbst sein.
02 Sidrit Vokshi – „Wenn ich rauche“
Geboren in Tirana, aufgewachsen in Wien. Musik als Halt nach der Flucht 1997. Studium am Vienna Konservatorium, früher als „Hinterkopf“ unterwegs, 2026 Neustart unter eigenem Namen. „Wenn ich rauche“ steht für Ehrlichkeit im Umgang mit Zweifeln und Ängsten.
03 Kayla Krystin – „I brenn“
Tirolerin mit Austropop- und Rockballaden-Sound. Nebenberufliche Musikerin, internationaler Achtungserfolg mit „Hey Boy“ in Australien und den USA. „I brenn“ erzählt von Rückschlägen, Dialekt und einem klaren Neuanfang.
04 Reverend Stomp – „Mescalero Ranger“
Vier Musiker in Wien, Sound irgendwo zwischen Country-Blues, Rock und Surf – sie nennen das „Swamp Surf“. Gegründet 2017, Vinyl-Album und EP veröffentlicht, europaweit getourt. „Mescalero Ranger“ entstand in wenigen Stunden im Studio. Handgemacht, roh, 60s-Vibes – und live mit ordentlich Wumms.
05 Bamlak Werner – „We are not just one thing“
Wien, Addis Abeba, Klagenfurt – Bamlak Werner vereint Welten. Sie steht für Ethno-Pop auf Deutsch und Englisch, schreibt ihre Songs selbst und ist musikalisch breit ausgebildet. Sängerin, Gesangspädagogin, Content Creatorin – alles in einer Person. Ihr Song ist bewusst im „Wir“ formuliert: Sie will zeigen, dass niemand nur eine einzige Facette ist.
06 Philip Piller – „Das Leben ist Kunst“
30, lebt in Wien, startete als Straßenmusiker. Keine klassische Ausbildung, aber jede Menge Bühnenerfahrung. TV-Formate, Duett mit Christina Stürmer, Social-Media-Formate. Sein Song steht für die Akzeptanz aller Höhen und Tiefen – mit Charme und Witz.
07 NIKOTIN – „Unsterblich“
Wiener Künstler, auch Fotograf und Maler. Vergleiche mit Falco? Nimmt er an, arbeitet aber an seiner eigenen Identität. Auftritte bei großen Events und Festivals, Support für internationale Stars. „Unsterblich“ greift einen alten Menschheitstraum auf. Sein Motto: Manchmal ist der Sieg wichtiger als die Teilnahme.
08 David Kurt – „Pockets full of snow“
Wiener Folkpop mit Gefühl. Studiert Musik, schreibt seit 2022 fast alles selbst. Ausbildung an mehreren Instrumenten, geprägt von emotionalem Storytelling. Sein Song handelt vom Vermissen – und davon, wie sehr uns genau das prägt.
09 Julia Steen – „Julia“
Deutschpop trifft Country-Vibes. 37 Millionen YouTube-Views bei The Voice Kids, Finalistin bei Starmania 21. Support-Shows für namhafte Acts, eigene Tour, große Festivalbühnen. Mit „Julia“ setzt sie auf Selbstbehauptung und innere Stärke – leise, aber bestimmt.
10 FREVD – „Riddle“
Fünf Musiker aus Wien, Heavy Rock als kollektive „Therapie“. Offiziell seit 2025 am Start, Songs entstehen gemeinsam, bisher nichts veröffentlicht – alles passiert live. „Riddle“ ist ihr Startschuss. Ihr ESC-Verständnis: Europa auf die Couch, Gespräch eröffnet.
11 Lena Schaur – „Painted Reality“
Die 23-jährige Tirolerin steht für Soul- und Blues-Pop mit internationalem Anspruch. Multiinstrumentalistin, größtenteils Autodidaktin, fast 20 Millionen Streams mit „Alice“. 2025 gewann sie „Soundcheck by Cesár Sampson“ und stand mit Andreas Gabalier auf der Bühne. Ihr ESC-Song dreht sich um das Spannungsfeld zwischen Außenbild und Innenleben.
12 COSMÓ – „Tanzschein“
19, aus Wien, geboren in Budapest, aufgewachsen im Burgenland. Moderner Deutschpop mit Weltoffenheit. Finalist bei „The Voice Kids“, eigene Band gegründet, parallel Zahnmedizin-Studium. „Tanzschein“ steht für Entfaltung – und für die große ESC-Tanzfläche.
Die Konkurrenz in diesem Jahr?
Nun, Großbritannien schickt einen YouTuber namens Look Mum no Computer.
Laut BBC sei er „Erfinder einzigartiger Musikmaschinen und selbst ernannter Eurovision-Fan“, der Autos von 1929 restauriert und Instrumentaltitel für ausrangierte Synthesizer komponiert. Er passt perfekt ins aktuelle Eurovision-Biotop. Griechenland setzt auf 8-Bit-Techno mit orangen Elmo-Fellstiefeln.
Dänemark parkt einen Goth im Aquarium, Moldau ruft gleich prophylaktisch „Viva, Moldova!“ – man weiß ja nie. Vergessen wir also Abba, Glitzer und kalkulierte Pop-Perfektion.
Der Song Contest ist längst zur Spielwiese für alles geworden, was zwischen Genie und gepflegtem Fiebertraum liegt. Und ehrlich gesagt: Genau deshalb schalten wir doch ein.
Wien beim 70. Jubiläum ESC-Metropole
Der Eurovision Song Contest 2026 steigt zum 70. Jubiläum in Wien – genauer gesagt in der Wiener Stadthalle. Die österreichische Hauptstadt wird damit erneut zur ESC-Metropole Europas.
Das große Finale geht am Samstag, 16. Mai 2026, über die Bühne, die beiden Halbfinale finden am Dienstag, 12. Mai, und Donnerstag, 14. Mai, statt. Drei Shows, Millionen Fans – und Wien im Mittelpunkt der Musik-Welt.
