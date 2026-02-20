ESC-Schicksalsnacht: Wer singt für Österreich?

„Toller Start“

Und dann wurde es ernst – Startnummer 01 legte los! Die Steirerin Anna-Sophie stürmte die Bühne, vor einer roten Flimmerwand, im gerafften Kleidchen und mit E-Gitarre bewaffnet. Mit ihrem Power-Track „Superwoman“ setzte sie gleich ein Ausrufezeichen. Das Experten-Panel zeigte sich begeistert: Athanasiadis jubelte: „Ein unfassbar toller Start. Du bist eine Superwoman!“ Papilaya sah „internationales Potenzial“, und ESC-Champion JJ brachte es auf den Punkt: „Eine richtig, richtig starke Nummer.“