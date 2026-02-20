Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Der Showdown live!

ESC-Schicksalsnacht: Wer singt für Österreich?

Adabei Österreich
20.02.2026 20:37
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Jetzt wird’s ernst! In den nächsten Stunden entscheidet sich, wer Österreich beim Eurovision Song Contest 2026 vertreten darf. Zwölf Acts, eine Bühne, null Ausreden. Zuerst vergibt eine 43-köpfige Fachjury ihre Punkte, danach heißt es: Telefon raus, SMS tippen, Publikum entscheidet. 

0 Kommentare

Durch den Abend führen Alice Tumler im blauen Glitzerminikleid und Cesar Sampson. Kommentiert werden die Auftritte von ESC-Gewinner JJ und ESC-Teilnehmer Eric Papilaya sowie Moderatorin Caroline Athanasiadis. Wetterbedingt konnten die angekündigten Kommentatoren Luca Hänni und Elton nicht anreisen. Sie schickten Grußbotschaften. 

„Toller Start“
Und dann wurde es ernst – Startnummer 01 legte los! Die Steirerin Anna-Sophie stürmte die Bühne, vor einer roten Flimmerwand, im gerafften Kleidchen und mit E-Gitarre bewaffnet. Mit ihrem Power-Track „Superwoman“ setzte sie gleich ein Ausrufezeichen. Das Experten-Panel zeigte sich begeistert: Athanasiadis jubelte: „Ein unfassbar toller Start. Du bist eine Superwoman!“ Papilaya sah „internationales Potenzial“, und ESC-Champion JJ brachte es auf den Punkt: „Eine richtig, richtig starke Nummer.“ 

Am Ende kann freilich nur ein Act gewinnen! Wer es wird: Wir enthüllen es! Bleiben Sie dran! 

ESC-Showdown in Wien: Wer holt sich das Ticket für 2026? Im Bild die Tirolerin Kayla Krystin.
ESC-Showdown in Wien: Wer holt sich das Ticket für 2026? Im Bild die Tirolerin Kayla Krystin.(Bild: Thomas Ramstorfer)

Die Votingnummern der Top 12:
Die Kandidatinnen und Kandidaten mit ihren Startnummern im Überblick – mit Klick auf den Namen kommen Sie jeweils zum persönlichen „Krone“-Porträt! Unter 09010 5909 und der angehängten zweistelligen Startnummer (50 Cent pro Anruf/SMS) kann für den jeweiligen Favoriten-Act gevotet werden.

01 Anna-Sophie – „Superhuman“
Pop mit Rock-Kante aus der Steiermark. Seit 2021 hauptberuflich Musikerin, regelmäßig auf großen Bühnen – Nova Rock, TV-Shows, Support für internationale Stars. „Superhuman“ ist ihre Happiness-Hymne: feiern, Stärke zeigen, einfach man selbst sein.

02 Sidrit Vokshi – „Wenn ich rauche“
Geboren in Tirana, aufgewachsen in Wien. Musik als Halt nach der Flucht 1997. Studium am Vienna Konservatorium, früher als „Hinterkopf“ unterwegs, 2026 Neustart unter eigenem Namen. „Wenn ich rauche“ steht für Ehrlichkeit im Umgang mit Zweifeln und Ängsten.

03 Kayla Krystin – „I brenn“
Tirolerin mit Austropop- und Rockballaden-Sound. Nebenberufliche Musikerin, internationaler Achtungserfolg mit „Hey Boy“ in Australien und den USA. „I brenn“ erzählt von Rückschlägen, Dialekt und einem klaren Neuanfang.

04 Reverend Stomp – „Mescalero Ranger“
Vier Musiker in Wien, Sound irgendwo zwischen Country-Blues, Rock und Surf – sie nennen das „Swamp Surf“. Gegründet 2017, Vinyl-Album und EP veröffentlicht, europaweit getourt. „Mescalero Ranger“ entstand in wenigen Stunden im Studio. Handgemacht, roh, 60s-Vibes – und live mit ordentlich Wumms.

05 Bamlak Werner – „We are not just one thing“
Wien, Addis Abeba, Klagenfurt – Bamlak Werner vereint Welten. Sie steht für Ethno-Pop auf Deutsch und Englisch, schreibt ihre Songs selbst und ist musikalisch breit ausgebildet. Sängerin, Gesangspädagogin, Content Creatorin – alles in einer Person. Ihr Song ist bewusst im „Wir“ formuliert: Sie will zeigen, dass niemand nur eine einzige Facette ist.

06 Philip Piller – „Das Leben ist Kunst“
30, lebt in Wien, startete als Straßenmusiker. Keine klassische Ausbildung, aber jede Menge Bühnenerfahrung. TV-Formate, Duett mit Christina Stürmer, Social-Media-Formate. Sein Song steht für die Akzeptanz aller Höhen und Tiefen – mit Charme und Witz.

07 NIKOTIN – „Unsterblich“
Wiener Künstler, auch Fotograf und Maler. Vergleiche mit Falco? Nimmt er an, arbeitet aber an seiner eigenen Identität. Auftritte bei großen Events und Festivals, Support für internationale Stars. „Unsterblich“ greift einen alten Menschheitstraum auf. Sein Motto: Manchmal ist der Sieg wichtiger als die Teilnahme.

08 David Kurt – „Pockets full of snow“
Wiener Folkpop mit Gefühl. Studiert Musik, schreibt seit 2022 fast alles selbst. Ausbildung an mehreren Instrumenten, geprägt von emotionalem Storytelling. Sein Song handelt vom Vermissen – und davon, wie sehr uns genau das prägt.

09 Julia Steen – „Julia“
Deutschpop trifft Country-Vibes. 37 Millionen YouTube-Views bei The Voice Kids, Finalistin bei Starmania 21. Support-Shows für namhafte Acts, eigene Tour, große Festivalbühnen. Mit „Julia“ setzt sie auf Selbstbehauptung und innere Stärke – leise, aber bestimmt.

10 FREVD – „Riddle“
Fünf Musiker aus Wien, Heavy Rock als kollektive „Therapie“. Offiziell seit 2025 am Start, Songs entstehen gemeinsam, bisher nichts veröffentlicht – alles passiert live. „Riddle“ ist ihr Startschuss. Ihr ESC-Verständnis: Europa auf die Couch, Gespräch eröffnet.

11 Lena Schaur – „Painted Reality“
Die 23-jährige Tirolerin steht für Soul- und Blues-Pop mit internationalem Anspruch. Multiinstrumentalistin, größtenteils Autodidaktin, fast 20 Millionen Streams mit „Alice“. 2025 gewann sie „Soundcheck by Cesár Sampson“ und stand mit Andreas Gabalier auf der Bühne. Ihr ESC-Song dreht sich um das Spannungsfeld zwischen Außenbild und Innenleben.

12 COSMÓ – „Tanzschein“
19, aus Wien, geboren in Budapest, aufgewachsen im Burgenland. Moderner Deutschpop mit Weltoffenheit. Finalist bei „The Voice Kids“, eigene Band gegründet, parallel Zahnmedizin-Studium. „Tanzschein“ steht für Entfaltung – und für die große ESC-Tanzfläche.

Die Konkurrenz in diesem Jahr? 
Nun, Großbritannien schickt einen YouTuber namens Look Mum no Computer.

Laut BBC sei er „Erfinder einzigartiger Musikmaschinen und selbst ernannter Eurovision-Fan“, der Autos von 1929 restauriert und  Instrumentaltitel für ausrangierte Synthesizer komponiert. Er passt perfekt ins aktuelle Eurovision-Biotop. Griechenland setzt auf 8-Bit-Techno mit orangen Elmo-Fellstiefeln.

Dänemark parkt einen Goth im Aquarium, Moldau ruft gleich prophylaktisch „Viva, Moldova!“ – man weiß ja nie. Vergessen wir also Abba, Glitzer und kalkulierte Pop-Perfektion.

Der Song Contest ist längst zur Spielwiese für alles geworden, was zwischen Genie und gepflegtem Fiebertraum liegt. Und ehrlich gesagt: Genau deshalb schalten wir doch ein.

Lesen Sie auch:
Diese zwölf Kandidaten kämpfen heute Abend bei „Vienna Calling“ um den Einzug für Österreich ins ...
Heute Entscheidung
ESC-Ticket: Unsere knallharte Analyse der 12 Songs
20.02.2026
Krone Plus Logo
Victoria Swarovski
So tickt die Moderatorin des heurigen Song Contest
08.02.2026
Krone Plus Logo
„Austria, 12 Points“
Drei Wiener dominieren die Welt des Song-Contests
08.02.2026

Wien beim 70. Jubiläum ESC-Metropole
Der Eurovision Song Contest 2026 steigt zum 70. Jubiläum in Wien – genauer gesagt in der Wiener Stadthalle. Die österreichische Hauptstadt wird damit erneut zur ESC-Metropole Europas.

Das große Finale geht am Samstag, 16. Mai 2026, über die Bühne, die beiden Halbfinale finden am Dienstag, 12. Mai, und Donnerstag, 14. Mai, statt. Drei Shows, Millionen Fans – und Wien im Mittelpunkt der Musik-Welt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
20.02.2026 20:37
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Cesar Sampson
ÖsterreichSteiermarkTiranaWienAustralienUSAEuropaFavoriten
Nova Rock
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Opernball sorgte auch in diesem Jahr wieder für viele schöne und aufsehen
Promis, Walzer, Roben
Die allerschönsten Bilder des 68. Opernballs
Panik-Attacke!
Sharon Stone bricht am Opernball in Tränen aus
Hailee Steinfeld zeigt erstmals ihren Babybauch auf dem roten Teppich der Golden Globes
Baby-Alarm bei Globes
Steinfeld erstmals mit Babybauch am roten Teppich
Schlagerchampions 2026
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
„Ich schwöre bei Gott“
Kendall Jenner: Bin weder lesbisch noch operiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
432.583 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
217.653 mal gelesen
Am Flughafen Wien lief der Betrieb am Freitagnachmittag wieder an. Im Bild rechts: Gestrandete ...
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
163.883 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1732 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1489 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1341 mal kommentiert
Am Flughafen Wien lief der Betrieb am Freitagnachmittag wieder an. Im Bild rechts: Gestrandete ...
Mehr Adabei Österreich
Der Showdown live!
ESC-Schicksalsnacht: Wer singt für Österreich?
„Von lokalen Leuten“
Denkmal für Falco an seinem Unfallort enthüllt
Heute Entscheidung
ESC-Ticket: Unsere knallharte Analyse der 12 Songs
Salzburg vor Top-Gala
Jetzt ist es fix! Keszler will‘s nochmal wissen
Chartsstar macht klar!
Von wegen „Nepo Baby“ – Ötzi kämpft wie ein Löwe
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf