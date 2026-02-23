Vorteilswelt
Posting mit Folgen

Ex-Lobbyist droht einem Mindestrentner mit Klage

Oberösterreich
23.02.2026 05:00
Wegen eines Kommentars musste Kurt Kaltenböck 1200 Euro zahlen – viel Geld für den ...
Wegen eines Kommentars musste Kurt Kaltenböck 1200 Euro zahlen – viel Geld für den Mindestpensionist.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

Kurt Kaltenböck, ein 65-jähriger Ansfeldner (OÖ) zahlte 1200 Euro, um einem Prozess gegen den rechtskräftig verurteilten Ex-Lobbyisten Peter Hochegger zu entgehen. Schuld ist ein Facebook-Posting des Mindestpensionisten, von dem sich der Geschäftsmann in seiner Ehre gekränkt sieht. 

„Hocheggers teilweise sehr zynischen und (sic) Aussagen und Kommentaren folgend, verarscht er das Volk weiterhin und der ORF gibt ihm die Bühne dazu“ – Dieses Facebook-Posting unter einem Beitrag des ORF am 15. April des Vorjahres kommt Kurt Kaltenböck (65) aus Ansfelden teuer zu stehen. Er hat sich mit einem mächtigen Gegner angelegt: Peter Hochegger – ein „österreichweit bekannter Unternehmer und erfolgreicher PR-Berater“, wie dessen Anwalt schreibt.

Oberösterreich
23.02.2026 05:00
Oberösterreich
