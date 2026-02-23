Ex-Lobbyist droht einem Mindestrentner mit Klage

„Hocheggers teilweise sehr zynischen und (sic) Aussagen und Kommentaren folgend, verarscht er das Volk weiterhin und der ORF gibt ihm die Bühne dazu“ – Dieses Facebook-Posting unter einem Beitrag des ORF am 15. April des Vorjahres kommt Kurt Kaltenböck (65) aus Ansfelden teuer zu stehen. Er hat sich mit einem mächtigen Gegner angelegt: Peter Hochegger – ein „österreichweit bekannter Unternehmer und erfolgreicher PR-Berater“, wie dessen Anwalt schreibt.