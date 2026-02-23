„Was mir passiert ist, kann jeden anderen treffen“
Nach Not-OP
Der Fall jenes Patienten, der dreimal von einem Krankenhaus heimgeschickt wurde und dann notoperiert werden musste, löst Kritik aus. Der Betroffene erhält Unterstützung und er will auch, dass sein Fall zum Anlass genommen wird, um den Krankenhausbetrieb und den Umgang mit Patienten zu hinterfragen.
Der Fall von Jürgen Seiler aus Marchtrenk, über den die „Krone“ erstmals am Sonntag berichtet hat, schlägt hohe Wellen. Der 50-Jährige war zwischen Weihnachten und Neujahr dreimal wegen Schmerzen und einer massiven Gewichtszunahme im Klinikum Wels-Grieskirchen, ebenso oft wurde er mit dem Hinweis, abnehmen zu müssen, heimgeschickt.
