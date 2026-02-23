Am Flohmarkt zu viel schwarz verkauft: Mega-Strafe

Das Geschirrservice von der Oma, Ballkleider, Kinderspielzeug, Fahrräder, Schmuck, Bücher – fast alles kann aus zweiter Hand verkauft werden. Und für manche Stücke werden gute Preise erzielt. Doch wie schaut das mit der Steuerpflicht aus? Geht alles „schwarz“ oder kommt die Finanz drauf? Zwei Kärntner Flohmarkt-Profis landeten vor Gericht!