Frust beim LASK? „Watschn zur richtigen Zeit!“

Beichler wird dabei wieder einen Glücksbringer seines Sohnes dabei haben, der erst ausgetauscht wird, wenn es das nächste Mal keinen Sieg gibt. „In der Liga wird dir nichts geschenkt, das wird gegen Hartberg auch so sein“, betonte Salzburgs Coach. Goalie Schlager forderte daher trotz eines „wunderschönen Sieges, der uns in der momentanen Situation richtig gut tut“, ruhig zu bleiben. „Trotzdem gibt es nur drei Punkte für uns. Es ist wichtig, dass jetzt der Weg, den wir in den letzten Tagen eingeschlagen haben, konsequent weitergegangen wird.“