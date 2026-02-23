Eine Mollnerin stapelt im TV mit Bagger Bausteine

Eine „Wetten, dass“-Veteranin aus Oberösterreoch ließ sich für Kindersendung auf neue Herausforderungen ein. Die ungewöhnlichen Kunststücke im März zweimal zu sehen. Ein Bagger spielt dabei eine Hauptrolle.
Bausteine stapeln? Kinderspiel. Doch ganz anders sieht es aus, wenn man dafür eine schwere Maschine verwendet – etwa einen Bagger. Genau das dachte sich auch Sandra Hasenauer aus Molln. Also setzte sich die talentierte Baggerfahrerin in einen Minibagger und machte sich ans Werk – aber nicht etwa im Geheimen, sondern gleich vor laufenden TV-Kameras und neugierigem Publikum bei der beliebten Kindersendung „1, 2 oder 3 – letzte Chance vorbei“. Übrigens nicht der einzige TV-Auftritt der geschickten Mollnerin. „Vor drei Jahren war ich bei ,Wetten, dass’ zu Gast, wo ich mit dem Bagger Eier gepeckt habe“, erklärt Hasenauer, die damals die Wette mit Bravour gewann.
Zwei Herausforderungen
Darum ließ sie sich dieses Mal gleich auf zwei Herausforderungen ein: „Ich habe ,Hi Elton’ geschrieben und dann das Maskottchen der Sendung aus Bausteinen zusammengebaut – alles mit der Maschine“, erzählt die 33-Jährige. Im Anschluss erklärte sie den Kindern das komplexe Gefährt. Woher die Liebe zum Bagger kommt? „Wir haben eine Baufirma. Vorher war mein Papa mein Chef, seit vier Jahren darf ich die Firma führen“, ist die Mutter einer siebenjährigen Tochter stolz.
Familie half mit
Unterstützung bei der TV-Show erhielt sie von ihrer Familie, die zum Anfeuern zu den Münchner Bavaria Studios anreiste. „Man braucht halt extrem viel Feingefühl und Übung. Die Liebe zum Beruf hilft da natürlich sehr“, sagt die Mollnerin. Zu sehen sind ihre Kunststücke am Sonntag, 1. März, um 17 Uhr im KiKA, und am 22. März um 08.35 Uhr im ZDF.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.