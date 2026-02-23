Vorteilswelt
In Kindersendung

Eine Mollnerin stapelt im TV mit Bagger Bausteine

Oberösterreich
23.02.2026 14:00
Sandra Hasenauer im Studio.
Sandra Hasenauer im Studio.(Bild: privat)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Eine „Wetten, dass“-Veteranin aus Oberösterreoch ließ sich für Kindersendung auf neue Herausforderungen ein. Die ungewöhnlichen Kunststücke im März zweimal zu sehen. Ein Bagger spielt dabei eine Hauptrolle. 

Bausteine stapeln? Kinderspiel. Doch ganz anders sieht es aus, wenn man dafür eine schwere Maschine verwendet – etwa einen Bagger. Genau das dachte sich auch Sandra Hasenauer aus Molln. Also setzte sich die talentierte Baggerfahrerin in einen Minibagger und machte sich ans Werk – aber nicht etwa im Geheimen, sondern gleich vor laufenden TV-Kameras und neugierigem Publikum bei der beliebten Kindersendung „1, 2 oder 3 – letzte Chance vorbei“. Übrigens nicht der einzige TV-Auftritt der geschickten Mollnerin. „Vor drei Jahren war ich bei ,Wetten, dass’ zu Gast, wo ich mit dem Bagger Eier gepeckt habe“, erklärt Hasenauer, die damals die Wette mit Bravour gewann.

Sandra Hasenauer und Elton
Sandra Hasenauer und Elton(Bild: privat)

Zwei Herausforderungen
Darum ließ sie sich dieses Mal gleich auf zwei Herausforderungen ein: „Ich habe ,Hi Elton’ geschrieben und dann das Maskottchen der Sendung aus Bausteinen zusammengebaut – alles mit der Maschine“, erzählt die 33-Jährige. Im Anschluss erklärte sie den Kindern das komplexe Gefährt. Woher die Liebe zum Bagger kommt? „Wir haben eine Baufirma. Vorher war mein Papa mein Chef, seit vier Jahren darf ich die Firma führen“, ist die Mutter einer siebenjährigen Tochter stolz.

Familie half mit
Unterstützung bei der TV-Show erhielt sie von ihrer Familie, die zum Anfeuern zu den Münchner Bavaria Studios anreiste. „Man braucht halt extrem viel Feingefühl und Übung. Die Liebe zum Beruf hilft da natürlich sehr“, sagt die Mollnerin. Zu sehen sind ihre Kunststücke am Sonntag, 1. März, um 17 Uhr im KiKA, und am 22. März um 08.35 Uhr im ZDF.

Oberösterreich
23.02.2026 14:00
