Eine Mollnerin stapelt im TV mit Bagger Bausteine

Bausteine stapeln? Kinderspiel. Doch ganz anders sieht es aus, wenn man dafür eine schwere Maschine verwendet – etwa einen Bagger. Genau das dachte sich auch Sandra Hasenauer aus Molln. Also setzte sich die talentierte Baggerfahrerin in einen Minibagger und machte sich ans Werk – aber nicht etwa im Geheimen, sondern gleich vor laufenden TV-Kameras und neugierigem Publikum bei der beliebten Kindersendung „1, 2 oder 3 – letzte Chance vorbei“. Übrigens nicht der einzige TV-Auftritt der geschickten Mollnerin. „Vor drei Jahren war ich bei ,Wetten, dass’ zu Gast, wo ich mit dem Bagger Eier gepeckt habe“, erklärt Hasenauer, die damals die Wette mit Bravour gewann.