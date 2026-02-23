„Im Kopf fühle ich mich fast noch immer wie 20“

Er hat so viel erlebt, auch die heimischen Turnierhits in Klagenfurt, Wien und Baden, die heuer wegfallen – Beach-Star Alex Horst brennt auf seine bereits 23. Saison. Und das mit dem wieder fitten Paul Pascariuc. „Wir waren vor seiner Verletzung auf einem guten Weg, da wollen wir wieder hin.“
„Das hatte ich noch nie, war mental nicht leicht. Umso mehr freue ich mich, jetzt wieder einen fixen Partner zu haben.“ Sagt Wiens Beachvolleyball-Altstar Alex Horst, der im Vorjahr gleich fünf verschiedene Mitspieler, so viele wie noch nie hatte – und nun mit dem wieder fitten Paul Pascariuc in seine bereits 23. Profisaison geht. „Cool, macht Spaß! Ich seh’s auch ein bisserl als Projekt, Paul nach der Meniskusverletzung nach vorne zu bringen“, so der 43-Jährige über den 26-Jährigen. „Wir verstehen uns gut. Ich habe früher in der Halle ja schon gegen seinen Papa gespielt.“ Damals, als Alex bei den Hotvolleys oder Amstetten geigte.
