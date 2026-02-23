Vorteilswelt
Emotionales Geständnis

Kate kämpfte mit den Tränen, William „nicht ruhig“

Royals
23.02.2026 09:01
Prinz William und Prinzessin Kate bei den BAFTA-Awards
Prinz William und Prinzessin Kate bei den BAFTA-Awards(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Nur drei Tage nach der Verhaftung seines Onkels Andrew zeigten sich Prinz William und Prinzessin Kate bei den British Academy Film Awards. Der britische Thronfolger sprach überraschend ehrlich über seine aktuelle Gefühlslage. 

Seit der Verhaftung vonAndrew richten sich alle Augen auf den Prinzen und die Prinzessin von Wales. Sie gelten mehr denn je als Hoffnungsträger der Monarchie.

Britische Medien diskutierten am Wochenende bereits offen über eine mögliche Abdankung von Charles III. Ein Szenario, das für William vor allem eines bedeuten würde: Sofort auf den Thron – und liefern!

William und Kate zeigten sich bei ihrer Ankunft zur Preisverleihung als perfekt eingespieltes ...
William und Kate zeigten sich bei ihrer Ankunft zur Preisverleihung als perfekt eingespieltes Team, souverän und geschlossen wie selten.(Bild: AP/Jaimi Joy)

Bis kurz vor Beginn der BAFTAs am Sonntag herrschte pures Rätselraten: Würden sie wirklich auftauchen – oder würde in letzter Minute doch noch die royale Absage eintrudeln? Und dann, völlig nach dem Motto Business as usual, schritten sie tatsächlich über den roten Teppich. Ein Auftritt, der ihnen sicher schwerer gefallen ist, als sie es je zugeben würden.

Satz, der aufhorchen lässt!
William stand wie immer pflichtbewusst an der Seite seiner Frau, das royale Lächeln perfekt einstudiert. Hände schütteln, charmante Floskeln, höflicher Smalltalk – die ganze königliche Choreografie lief wie geschmiert.

Zitat Icon

Ich muss in einem ziemlich ruhigen Zustand sein – und das bin ich im Moment nicht.

Prinz William

Bild: AFP/JAIMI JOY

Und dann  der Satz, der aufhorchen ließ! Auf die Frage, ob er den preisgekrönten Film „Hamnet“ bereits gesehen habe, antwortete William: „Ich muss in einem ziemlich ruhigen Zustand sein – und das bin ich im Moment nicht.“

Eine ehrliche Antwort. Und zwischen den Zeilen ein deutliches Signal: Die Lage ist angespannt. Der Prinz hat nicht einmal den Kopf dafür, sich abends mit Kate einen Film anzuschauen. 

Recycled Glamour! In ihrem zartrosa Gucci‑Traum, zuletzt 2019 getragen, strahlte Kate ...
Recycled Glamour! In ihrem zartrosa Gucci‑Traum, zuletzt 2019 getragen, strahlte Kate königlicher denn je – während William im passenden Bordeaux‑Jacket perfekt an ihrer Seite glänzte.(Bild: AP/Jaimi Joy)

Monarchie unter Dauerfeuer

Die Prinzessin sah sich „Hamnet“ alleine an – und endete in Tränen, wie sie offen zugab. „Am Ende hatte ich total geschwollene Augen. Es war so wunderschön gefilmt“, erzählte sie. Ein Film über Schmerz und familiäre Tragödien, ausgerechnet in einer Woche, in der das Königshaus selbst „unter Dauerfeuer“ steht.

Kate räumte ein, dass es eine „schlechte Idee war, ihn anzusehen“. Und William? Der berichtete sogar von „Strömen von Tränen“.

Die Monarchie steckt in einer sensiblen Phase: Skandale, Spekulationen, hitzige öffentliche Debatten. Und mittendrin steht William. Er weiß, dass er bereitstehen muss – und dass viele ihn längst als den Stabilitätsanker der Windsors betrachten.

Angespannter Blick, große Verantwortung: In manchen Momenten wirkt William sichtlich unter ...
Angespannter Blick, große Verantwortung: In manchen Momenten wirkt William sichtlich unter Druck – denn nun liegt es besonders an ihm und Kate, das positive Image der Monarchie zu verkörpern.(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)

Heikle Fragen, kühle Reaktion
Für zusätzliche Spannung sorgte eine direkte Frage am roten Teppich: „Ist die Monarchie in Gefahr?“ William und Kate reagierten nicht und gingen kommentarlos weiter. Ein souveräner Auftritt – doch die Frage blieb im Raum stehen.

Der ehemalige Prinz Andrew, Andrew Mountbatten-Windsor, ist vergangene Woche am 19. Februar wegen Fehlverhaltens im Amt verhaftet worden, nachdem die Epstein-Files neue Vorwürfe gegen ihn ans Licht gebracht hatten. Er soll als Handelsattaché der britischen Regierung geheime Papiere an Epstein weitergeleitet haben.

Elf STunden festgehalten
An diesem Tag wurde er 66 Jahre alt. Elf Stunden wurde er von der Polizei festgehalten, während sein derzeitiger Wohnsitz in Sandringham, die Wood Farm, durchsucht wurde. Sein vorheriger Wohnsitz, die Royal Lodge in  Windsor, wurde sogar das ganze Wochenende über durchsucht, während sich die Meldungen über die Konsequenzen für die Monarchie überschlugen.

Das britische Parlament untersucht derzeit die Möglichkeit, den jüngeren Bruder von König Charles aus der Thronfolger auszuschließen. Im Augenblick ist er hinter Prinzessin Lilibet von Sussex die Nummer acht. 

