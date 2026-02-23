Kate kämpfte mit den Tränen, William „nicht ruhig“

Bis kurz vor Beginn der BAFTAs am Sonntag herrschte pures Rätselraten: Würden sie wirklich auftauchen – oder würde in letzter Minute doch noch die royale Absage eintrudeln? Und dann, völlig nach dem Motto Business as usual, schritten sie tatsächlich über den roten Teppich. Ein Auftritt, der ihnen sicher schwerer gefallen ist, als sie es je zugeben würden.