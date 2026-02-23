Kate kämpfte mit den Tränen, William „nicht ruhig“

Nur drei Tage nach der Verhaftung seines Onkels Andrew zeigten sich Prinz William und Prinzessin Kate bei den British Academy Film Awards. Der britische Thronfolger sprach überraschend ehrlich über seine aktuelle Gefühlslage.
Seit der Verhaftung vonAndrew richten sich alle Augen auf den Prinzen und die Prinzessin von Wales. Sie gelten mehr denn je als Hoffnungsträger der Monarchie.
Britische Medien diskutierten am Wochenende bereits offen über eine mögliche Abdankung von Charles III. Ein Szenario, das für William vor allem eines bedeuten würde: Sofort auf den Thron – und liefern!
Bis kurz vor Beginn der BAFTAs am Sonntag herrschte pures Rätselraten: Würden sie wirklich auftauchen – oder würde in letzter Minute doch noch die royale Absage eintrudeln? Und dann, völlig nach dem Motto Business as usual, schritten sie tatsächlich über den roten Teppich. Ein Auftritt, der ihnen sicher schwerer gefallen ist, als sie es je zugeben würden.
Satz, der aufhorchen lässt!
William stand wie immer pflichtbewusst an der Seite seiner Frau, das royale Lächeln perfekt einstudiert. Hände schütteln, charmante Floskeln, höflicher Smalltalk – die ganze königliche Choreografie lief wie geschmiert.
Ich muss in einem ziemlich ruhigen Zustand sein – und das bin ich im Moment nicht.
Prinz William
Bild: AFP/JAIMI JOY
Und dann der Satz, der aufhorchen ließ! Auf die Frage, ob er den preisgekrönten Film „Hamnet“ bereits gesehen habe, antwortete William: „Ich muss in einem ziemlich ruhigen Zustand sein – und das bin ich im Moment nicht.“
Eine ehrliche Antwort. Und zwischen den Zeilen ein deutliches Signal: Die Lage ist angespannt. Der Prinz hat nicht einmal den Kopf dafür, sich abends mit Kate einen Film anzuschauen.
Monarchie unter Dauerfeuer
Die Prinzessin sah sich „Hamnet“ alleine an – und endete in Tränen, wie sie offen zugab. „Am Ende hatte ich total geschwollene Augen. Es war so wunderschön gefilmt“, erzählte sie. Ein Film über Schmerz und familiäre Tragödien, ausgerechnet in einer Woche, in der das Königshaus selbst „unter Dauerfeuer“ steht.
Kate räumte ein, dass es eine „schlechte Idee war, ihn anzusehen“. Und William? Der berichtete sogar von „Strömen von Tränen“.
Die Monarchie steckt in einer sensiblen Phase: Skandale, Spekulationen, hitzige öffentliche Debatten. Und mittendrin steht William. Er weiß, dass er bereitstehen muss – und dass viele ihn längst als den Stabilitätsanker der Windsors betrachten.
Heikle Fragen, kühle Reaktion
Für zusätzliche Spannung sorgte eine direkte Frage am roten Teppich: „Ist die Monarchie in Gefahr?“ William und Kate reagierten nicht und gingen kommentarlos weiter. Ein souveräner Auftritt – doch die Frage blieb im Raum stehen.
Der ehemalige Prinz Andrew, Andrew Mountbatten-Windsor, ist vergangene Woche am 19. Februar wegen Fehlverhaltens im Amt verhaftet worden, nachdem die Epstein-Files neue Vorwürfe gegen ihn ans Licht gebracht hatten. Er soll als Handelsattaché der britischen Regierung geheime Papiere an Epstein weitergeleitet haben.
Elf STunden festgehalten
An diesem Tag wurde er 66 Jahre alt. Elf Stunden wurde er von der Polizei festgehalten, während sein derzeitiger Wohnsitz in Sandringham, die Wood Farm, durchsucht wurde. Sein vorheriger Wohnsitz, die Royal Lodge in Windsor, wurde sogar das ganze Wochenende über durchsucht, während sich die Meldungen über die Konsequenzen für die Monarchie überschlugen.
Das britische Parlament untersucht derzeit die Möglichkeit, den jüngeren Bruder von König Charles aus der Thronfolger auszuschließen. Im Augenblick ist er hinter Prinzessin Lilibet von Sussex die Nummer acht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.