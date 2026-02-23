Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

N-Wort gerufen

Rassismus-Eklat bei BBC wegen Tourettesyndrom

Ausland
23.02.2026 12:17
Der Schauspieler Delroy Lindo bei der Verleihung der britischen Filmpreise.
Der Schauspieler Delroy Lindo bei der Verleihung der britischen Filmpreise.(Bild: EPA/ANDY RAIN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei der Verleihung der britischen Filmpreise (Bafta) kam es am Sonntagabend zu verstörenden Szenen. Während die schwarzen Schauspieler Delroy Lindo und Michael B. Jordan auf der Bühne standen, waren in der BBC-Übertragung deutlich rassistische Zwischenrufe zu hören.

0 Kommentare

Konkret hörbar war das N-Wort, der Ausschnitt verbreitete sich daraufhin auch im Internet. Die BBC hat sich für den Zwischenfall bereits entschuldigt und das Tourettesyndrom als Erklärung geliefert.

Mit dem N-Wort wird eine rassistische Bezeichnung für Schwarze umschrieben. Einige Zuschauerinnen und Zuschauer hätten möglicherweise vulgäre und beleidigende Ausdrücke gehört, teilte die Rundfunkanstalt am Montag mit. Dies sei durch „unwillkürliche verbale Ticks“ entstanden „und war nicht beabsichtigt“.

Zwischenruf kam von Tourette-Aktivist
Die neurologische Erkrankung des Tourettesyndroms führt zu Ticks, bei denen Menschen ungewollt Bewegungen ausführen und teils Laute oder Worte von sich geben. Bei den Filmpreisen spielte das britische Drama „I Swear“ eine große Rolle. Robert Aramayo wurde als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. In „I Swear“ verkörpert er den schottischen Tourette-Aktivisten John Davidson, der im Publikum saß. Laut der Tageszeitung „Guardian“ stammten die Zwischenrufe von ihm.

Lesen Sie auch:
Michael B. Jordan ging nach seiner Rolle in „Black Panther“ in Therapie. 
„Schäme mich nicht“
Michael B. Jordan: Therapie nach „Black Panther“
05.01.2026
Diagnose Tourette
Robbie Williams: „Panische Angst vor Auftritten“
01.10.2025

In der ersten Hälfte der Preisverleihung waren dem Magazin „Variety“ zufolge auch andere beleidigende Äußerungen zu hören. Moderator Alan Cumming dankte dem Publikum noch während der Show für das Verständnis und erklärte den Hintergrund des Tourettesyndroms.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
23.02.2026 12:17
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf