Rassismus-Eklat bei BBC wegen Tourettesyndrom

Zwischenruf kam von Tourette-Aktivist

Die neurologische Erkrankung des Tourettesyndroms führt zu Ticks, bei denen Menschen ungewollt Bewegungen ausführen und teils Laute oder Worte von sich geben. Bei den Filmpreisen spielte das britische Drama „I Swear“ eine große Rolle. Robert Aramayo wurde als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. In „I Swear“ verkörpert er den schottischen Tourette-Aktivisten John Davidson, der im Publikum saß. Laut der Tageszeitung „Guardian“ stammten die Zwischenrufe von ihm.