Robbie Williams: „Panische Angst vor Auftritten“

Unterstützung durch Frau Ayda

Robbie Williams erzählte im Interview außerdem, seine Frau Ayda sei seine größte Stütze. Sie erinnere ihn: „Vielleicht wirst du nie wieder in einem Stadion auftreten können. Wie glücklich bist du, dass du das darfst?“ Sie helfe ihm dabei, mehr Dankbarkeit zu empfinden – dafür, wer er ist, was er tun darf und welche Erfahrungen er machen kann.