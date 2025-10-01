Vorteilswelt
Diagnose Tourette

Robbie Williams: „Panische Angst vor Auftritten“

Society International
01.10.2025 14:33
Als Gast in einem Podcast zeigte sich Robbie Williams zuletzt verletzlich.
Als Gast in einem Podcast zeigte sich Robbie Williams zuletzt verletzlich.(Bild: AP/Photo by Matt Licari/Invision)

Popstar Robbie Williams hat zuletzt das erste Mal von seiner Krankheit erzählt: Der 51-Jährige leidet an Tourette. Außerdem habe er große Angst vor Live-Auftritten, teilte der Star in einem Podcast mit.

In einer Folge des Podcasts „I‘m ADHD! No, you‘re not!“ gab Robbie Williams ganz persönliche Einblicke. Er erzählte von seiner neurologischen Erkrankung: „Ich habe gerade realisiert, dass ich Tourette habe – aber sie kommen nicht nach außen. Es sind aufdringliche Gedanken, die passieren. Ich bin neulich die Straße entlanggelaufen und habe gemerkt, dass diese aufdringlichen Gedanken Teil von Tourette sind. Sie treten nur nicht äußerlich auf.“

Neurologische Krankheit, die Ticks verursacht
Das Tourette-Syndrom verursacht plötzliche, wiederholte Geräusche oder Bewegungen, sogenannte Tics, die durch Stress, Aufregung oder Müdigkeit ausgelöst werden können. Es gibt keine Heilung für die Krankheit, aber Behandlungen können helfen, die Symptome zu lindern.

Williams über Ängste und Tourneen
Zu Live-Auftritten sagte der Popstar, der im Mai seine „Britpop-Tour“ gestartet hat: „Ich habe ein sehr kompliziertes Verhältnis zum Touren und zum Live-Auftritt. Alle sagen: ,Du gehst auf Tour? Du musst doch wahnsinnig aufgeregt sein!‘ – Nicht wirklich. Ich habe Angst, wirklich Angst.“

Weiters erzählte Williams, er versuche seine Furcht mit überheblichen Gesten zu verstecken.  Er sagte: „Ich maskiere – als wäre ich ein Olympionike im Maskieren.“

Unterstützung durch Frau Ayda
Robbie Williams erzählte im Interview außerdem, seine Frau Ayda sei seine größte Stütze. Sie erinnere ihn: „Vielleicht wirst du nie wieder in einem Stadion auftreten können. Wie glücklich bist du, dass du das darfst?“ Sie helfe ihm dabei, mehr Dankbarkeit zu empfinden – dafür, wer er ist, was er tun darf und welche Erfahrungen er machen kann.

