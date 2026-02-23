Ortschefin: „Den Kopf nicht in den Sand stecken“

Für Salzburgs jüngste Ortschefin ist es ein durchwachsener Start in ihre Zeit als Bürgermeisterin. Martina Berger (ÖVP) feiert heuer ihren 30. Geburtstag und ist seit 2024 an der Spitze der Flachgauer 1100-Seelen-Gemeinde. Und sie musste einsehen, dass Tatendrang zum Gestalten oft an der Realität scheitert. „Manchmal ist es schon zermürbend, wenn man so viel für die Gemeinde machen will, aber dann sieht man im Budget, dass sich das nicht ausgeht.“