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Körper macht Probleme

Neumayer bricht US-Trip frühzeitig ab

Sport
15.04.2026 23:00
Lukas Neumayer
Lukas Neumayer(Bild: GEPA)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Für Salzburgs Tennis-Ass Lukas Neumayer ist der Trip in die Vereinigten Staaten vorzeitig vorbei. Der Radstädter musste in Tallahassee (Florida) gegen Lokalmatador Lokalmatador Jack Kennedy im dritten Satz aufgeben und reist aufgrund von Rückenbeschwerden vorzeitig nach Hause.

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So hat sich Lukas Neumayer seinen US-Trip nicht vorgestellt!

Der 23-Jährige schied im Sechzehntelfinale des Challenger-Turniers in Tallahassee im US-Bundesstaat Florida aus, da er im Duell gegen Lokalmatador Jack Kennedy beim Stand von 6:3, 4:6 und 0:4 aufgeben musste.

Tennis-Ass Neumayer von Rückenbeschwerden geplagt
„Ich habe Rückenprobleme auf der rechten Seite“, erklärte der Radstädter. Hauptursache seien die lange Anreise und eine Allergie. „Da verspannt alles leichter. Ich bin hergeflogen, da war körperlich alles gut. Im Training ist das dann aber gekommen.“

Neumayer hatte gehofft, die Probleme mit Physiotherapie in den Griff zu bekommen, die Beschwerden wurden allerdings schlimmer. Die Konsequenz: Am Donnerstag steigt Neumayer in den Flieger Richtung Heimat.

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