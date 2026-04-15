Neumayer bricht US-Trip frühzeitig ab

Tennis-Ass Neumayer von Rückenbeschwerden geplagt

„Ich habe Rückenprobleme auf der rechten Seite“, erklärte der Radstädter. Hauptursache seien die lange Anreise und eine Allergie. „Da verspannt alles leichter. Ich bin hergeflogen, da war körperlich alles gut. Im Training ist das dann aber gekommen.“