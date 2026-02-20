Kramer für Hollersbach dringend gesucht

Der allgemeine Spardruck fordert auch Hollersbach. Rund 250.000 Euro sind für Investitionen verfügbar. Und dafür hat die Gemeindevertretung jetzt einen klaren Plan. Seit die frühere Kauffrau für immer zusperrte, muss Hollersbach ohne Nahversorgung auskommen. Ins frühere Geschäft zog bereits ein neuer Betrieb ein. Jetzt will die Gemeinde Flächen zur Verfügung stellen. Ortschefin Islitzer-Lerch: „Wir werden das mit Plänen für ein Mehrzweckhaus im früheren Safe-Gebäude, das der Gemeinde gehört, verbinden.“