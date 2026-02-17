Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Gemeindeserie

Bürgermeisterin: „Sind bei Finanzen stabil“

Salzburg
17.02.2026 08:00
Dank einer großen PV-Anlage gibt es jetzt am Parkplatz im Zentrum eine Ladestation für E-Autos. ...
Dank einer großen PV-Anlage gibt es jetzt am Parkplatz im Zentrum eine Ladestation für E-Autos. Ortschefin Ecker freut es.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Felix Roittner
Von Felix Roittner

Vor einem Jahr wurde Bürmoos fast zur Ausgleichsgemeinde. Jetzt träumt Bürgermeisterin Cornelia Ecker schon wieder von neuen Projekten – wenn es sich finanziell auch ausgeht. Kleinere Sachen stehen heuer auf jeden Fall auf dem Programm.

0 Kommentare

Wir haben einen strengen Konsolidierungspfad eingeschlagen“, sagt Bürgermeisterin Cornelia Ecker (SPÖ) und fügt hinzu: „Da hilft mir meine Erfahrung aus der Privatwirtschaft sehr.“ Noch vor einem Jahr hatte die finanzielle Situation in Bürmoos anders ausgesehen. Die Gemeinde wäre fast in den Finanzausgleich gerutscht. Jetzt sind die Finanzen wieder stabil, wie die Ortschefin erklärt. Jeweils 400.000 Euro werden heuer in Sanierungen von Straßen und Leitungen – Wasser und Kanal – gesteckt. „Da haben wir durch den moorigen Boden immer wieder Probleme“, erklärt Ecker, die Sanierungen generell nicht gerne aufschiebt, um nicht einen Investitionsstau zu verursachen.

Bürmoos.
Bürmoos.(Bild: Markus Tschepp)

Einen Schritt will Bürmoos bei einem neuen Kindergarten vorwärtskommen. Da finden heuer die Planungen statt. Sieben bis zehn Millionen Euro wird ein Neubau kosten. „Da müssen wir noch was ansparen.“ Diesen könnte man früher brauchen als geplant. Denn Bürmoos wächst kräftig und zwei große Wohnblöcke sind noch im Entstehen. Die MINT-Mittelschule im Ort ist schon voll

Für Ecker ist klar, dass das Vereinsleben ein wichtiger Anker in der Gemeinde ist. 60.000 Euro an Förderungen wird es daher auch weiterhin geben. Und nicht nur das: Ein Vereinsbus wurde heuer angeschafft, auf den alle Vereine zurückgreifen können. Neuigkeiten gibt es auch vom Gemeindeparkplatz. Da gehen gerade drei Ladesäulen in Betrieb. „Das war ein Wunsch der Bevölkerung“, berichtet die Ortschefin. Eine große Photovoltaik-Anlage am Dach der Gemeinde liefert den Strom. Diese wurde über Anteilscheine der Bevölkerung finanziert, eine weitere ist angedacht.

Lesen Sie auch:
Skidata, der Grödiger Hersteller von Zutrittssystemen, plant Kündigungen.
Krone Plus Logo
Was der Betrieb vorhat
Skidata plant Abbau von Mitarbeitern in Grödig
16.02.2026
Krone Plus Logo
„Beeindruckende“ Lage
So dreist verkaufen Makler Schrott-Immobilien
16.02.2026
1 Million Euro für...
So soll die Wintersaison künftig verlängert werden
16.02.2026

Über neues Material darf sich die Feuerwehr freuen. Um 57.000 Euro wird eine Schlauchwaschanlage angeschafft. „Auch andere Feuerwehren können diese nutzen. Nicht jeder braucht was Eigenes.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
17.02.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In der kubanischen Hauptstadt wird sehr viel Müll nicht mehr abgeholt.
System bricht zusammen
Auf Kuba hat selbst Müllabfuhr keinen Sprit mehr
Von links: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif 
Premier Sharif in Wien
Stocker lobte Rückführung von Pakistanis
Endlich geht es mit den Stromkosten spürbar nach unten.
„Österreich-Tarif“
Nun fix: Verbund senkt Strompreis ab März
Er ist sich sicher: Aliens gibt es tatsächlich!
Obama glaubt an Aliens
„Es gibt sie, aber ich habe sie noch nie gesehen“
Dichter Schneefall in ganz Wien.
Es bleibt winterlich
Weißer Wochenstart: Dichter Schneefall in Wien
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
166.876 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
132.621 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
124.183 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1371 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
977 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Innenpolitik
Babler nach Machtkampf: „Hand ist ausgestreckt“
859 mal kommentiert
Andreas Babler bleibt Vorsitzender der SPÖ. Die Frage ist, ob er sein Ergebnis von knapp 89 ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf