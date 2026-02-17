Bürgermeisterin: „Sind bei Finanzen stabil“

Für Ecker ist klar, dass das Vereinsleben ein wichtiger Anker in der Gemeinde ist. 60.000 Euro an Förderungen wird es daher auch weiterhin geben. Und nicht nur das: Ein Vereinsbus wurde heuer angeschafft, auf den alle Vereine zurückgreifen können. Neuigkeiten gibt es auch vom Gemeindeparkplatz. Da gehen gerade drei Ladesäulen in Betrieb. „Das war ein Wunsch der Bevölkerung“, berichtet die Ortschefin. Eine große Photovoltaik-Anlage am Dach der Gemeinde liefert den Strom. Diese wurde über Anteilscheine der Bevölkerung finanziert, eine weitere ist angedacht.