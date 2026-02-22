Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sogar Friseurkosten

Flut von parlamentarischen Anfragen durch die FPÖ

Innenpolitik
22.02.2026 13:48
Gerhard Karner (ÖVP) erhielt die meisten Anfragen – mehr als drei Viertel davon von der ...
Gerhard Karner (ÖVP) erhielt die meisten Anfragen – mehr als drei Viertel davon von der Freiheitlichen Partei.(Bild: Krone KREATIV/TEAM FOTOKERSCHI/WERNER KERSCHAUMMAYR, stock.adobe.com)
Porträt von Lisa-Marie Wögerbauer
Von Lisa-Marie Wögerbauer

Seit März 2025 hat die FPÖ bereits über 4000 parlamentarische Anfragen gestellt – im Vorjahr durchschnittlich 14 pro Tag. Innenminister Karner kritisiert den enormen Aufwand: Die Anfragen an ihn entsprechen über neun Arbeitsjahre für eine Person. Auch Bundeskanzler Stocker wird regelmäßig zu seinen Friseurkosten befragt.

0 Kommentare

Die Zahl der parlamentarischen Anfragen ist zuletzt massiv gestiegen. Das liegt vor allem an der FPÖ. Von den insgesamt fast 5000 schriftlichen Anfragen, die in dieser Legislaturperiode (seit März 2025) an Regierungsmitglieder gestellt wurden, kamen ganze 81 Prozent von der FPÖ. 

Parlamentarische Anfrage

Ist ein Instrument von Abgeordneten, vor allem genutzt von der Opposition, um die Regierung zu kontrollieren. Dabei stellen sie einzelne Sachfragen, die innerhalb von zwei Monaten beantwortet werden müssen.

Abgesehen von den Jahren, in denen sie selbst in der Regierung saß, ist die blaue Partei bereits seit mehr als 30 Jahren Spitzenreiter beim Anfragestellen. Allein im vergangenen Jahr stellte die FPÖ insgesamt 3342 schriftliche Anfragen – bei 250 Arbeitstagen sind das im Schnitt 13,7 Anfragen pro Tag bei den Blauen.

Wichtiges Kontrollinstrument für Parteizwecke missbraucht?
Eines der Lieblingsthemen der Freiheitlichen Partei ist dabei die Corona-Pandemie: Allein an nur einem Tag, dem 6. Mai 2025 wurden ganze 794 parlamentarische Anfragen eingebracht. Diese großangelegte Aktion sollte gegenüber den eigenen Wählern als Ausgleich dienen, nachdem die FPÖ den angekündigten Untersuchungsausschuss zur Corona-Zeit zunächst nicht beantragt hatte. Große Erkenntnisse brachte die Anfrageflut zur Corona-Zeit bisher aber nicht.

Das Balkendiagramm zeigt die Anzahl parlamentarischer Anfragen in Österreich von 1995 bis 2025, aufgeschlüsselt nach Fraktionen. Die Zahl der Anfragen steigt über die Jahre deutlich an und erreicht 2021 mit 4.449 den Höchstwert. Die FPÖ stellt in den letzten Jahren die meisten Anfragen, gefolgt von SPÖ und NEOS. Quelle: Statistik Austria.

Die meisten Anfragen der Parteien an die Ministerien drehten sich um diverse Spesen und Personalkosten der Ressorts. In mehr als 1000 Anfragen wurden etwa die Größe der Kabinette, Beraterverträge, Reisekosten oder andere Ausgaben abgefragt. Der Großteil davon kam von der FPÖ, der Rest von den Grünen.

Karner kritisiert Arbeitsaufwand
Hauptadressat der parlamentarischen Anfragen war Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), der den enormen Arbeitsaufwand kritisiert: Jede Anfrage kostet im Schnitt 30 Stunden an Arbeitszeit, bei den bisher 700 Anfragen für Karner sind das somit insgesamt mehr als 16.000 Stunden oder über 9 Arbeitsjahre für eine Person. Viele der Anfragen seien zudem „parteipolitisch motiviert und gingen an sinnvoller parlamentarischer Kontrolle vorbei.“ Als Beispiel dafür führt das Innenministerium eine FPÖ-Anfrage nach PFAS-haltigen Feuerlöschern im Ministerium an, die eine Überprüfung von rund 11.000 Feuerlöscher verlangte, obwohl alle Feuerlöscher ohnehin alle zwei Jahre kontrolliert würden.

58 FPÖ-Anfragen zum Thema „Friseur“
Allein zum Schlagwort „Friseur“ finden sich auf der Parlamentsseite fast 60 FPÖ-Anfragen. Auch der glatzköpfige Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) wird seit dem Amtsantritt quartalsweise nach seinen Aufwendungen für Friseure, Visagisten und Stilberatern gefragt.

Lesen Sie auch:
Luftraum ungeschützt
„Krone“-Bericht löst parlamentarische Anfrage aus
21.11.2024

Die Antwort sei dabei immer: „Im Zeitraum der Anfrage wurden keine der gefragten Leistungen in Anspruch genommen.“ Ganz unwesentlich ist die Frage allerdings nicht, immerhin berichtete „Der Spiegel“ im vergangenen August, dass der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz seit seinem Amtsantritt unter anderem für Friseure über 12.500 Euro abgerechnet hat. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
22.02.2026 13:48
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
FPÖÖVP
InnenministerBundeskanzlerRegierungUntersuchungsausschuss
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, kam es zu weiteren Explosionen.
Ukraine-Krieg
„Terroranschlag“ und Angriff auf Keksfabrik
Weiter große Gefahr
Gewaltige Staublawine „verschlingt“ Schutzhütte
Laut Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker kommt österreichweit die Hälfte der Gastpatienten ...
Gastpatienten-Streit
Harsche Hacker-Spitze gegen die Landeschefin
Symbolfoto
Ski-Drama im Zillertal
Niederländer (52) steckte kopfüber im Tiefschnee
Am Wochenende drohen weitere Sucheinsätze und wohl auch Tragödien.
Heute rückt Heer an
„Weißer Tod“: Bangen vor nächsten Lawinendramen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
450.565 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
238.907 mal gelesen
Österreich
Gratis Grundstücke: „Anfragen kamen aus Südkorea“
156.899 mal gelesen
Krone Plus Logo
Rapottensteins Bürgermeister Josef Wagner zeigt stolz die Baugründe seiner Gemeinde her.
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1550 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Außenpolitik
US-Höchstgericht kippt Trump-Zölle, der legt nach
1041 mal kommentiert
„Ich schäme mich für bestimmte Mitglieder des Gerichts – absolut beschämt“, so Trump in einer ...
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1012 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Mehr Innenpolitik
„Bekommen keine Hilfe“
Trump schickt Lazarettschiff nach Grönland
„Krone“-Kommentar
Wenn der Krieg einmal endet …
Keine „Kapitulation“
Trump wundert sich über „Härte“ des Iran
Sogar Friseurkosten
Flut von parlamentarischen Anfragen durch die FPÖ
Hunderte Millionen
Trumps Prunk-Ballsaal im Weißen Haus durchgewunken
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf