Flut von parlamentarischen Anfragen durch die FPÖ

Karner kritisiert Arbeitsaufwand

Hauptadressat der parlamentarischen Anfragen war Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), der den enormen Arbeitsaufwand kritisiert: Jede Anfrage kostet im Schnitt 30 Stunden an Arbeitszeit, bei den bisher 700 Anfragen für Karner sind das somit insgesamt mehr als 16.000 Stunden oder über 9 Arbeitsjahre für eine Person. Viele der Anfragen seien zudem „parteipolitisch motiviert und gingen an sinnvoller parlamentarischer Kontrolle vorbei.“ Als Beispiel dafür führt das Innenministerium eine FPÖ-Anfrage nach PFAS-haltigen Feuerlöschern im Ministerium an, die eine Überprüfung von rund 11.000 Feuerlöscher verlangte, obwohl alle Feuerlöscher ohnehin alle zwei Jahre kontrolliert würden.