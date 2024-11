„Krone“-Bericht löst parlamentarische Anfrage aus

Weil viele militärische Fluglotsen zur besser zahlenden Austro Control abwanderten, konnten die Eurofighter vergangenes Wochenende nicht fliegen. SPÖ-Wehrsprecher Robert Laimer will es nun genauer wissen und bringt eine Anfrage an ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner ein. Laimer will wissen, wie viele „essenzielle Mitarbeiter“ am Standort Zeltweg fehlen und wie hoch die Überstundenbelastung für das Personal sei.