Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Voll zulässig“

Trump verhängt jetzt neuen weltweiten Zollsatz

Außenpolitik
21.02.2026 18:17
US-Präsident Donald Trump hat einen neuen weltweiten Zollsatz von 15 Prozent angekündigt.
US-Präsident Donald Trump hat einen neuen weltweiten Zollsatz von 15 Prozent angekündigt.(Bild: Krone KREATIV/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/WIN MCNAMEE, donvictori0 – stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, einen weltweiten Zoll in der Höhe von 15 Prozent auf Importe in die USA zu verhängen. Dieser sei „voll zulässig“ und „rechtlich geprüft“, schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social. 

0 Kommentare

„Ich, als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, werde mit sofortiger Wirkung den weltweiten Zollsatz von zehn Prozent für Länder, von denen viele die USA jahrzehntelang ohne Vergeltungsmaßnahmen (bis ich kam!) ‘ausgenommen‘ haben, auf das voll zulässige und rechtlich geprüfte Niveau von 15 Prozent anheben“, schrieb er wortwörtlich. Am Freitag hatte Trump eine Anordnung unterschrieben, um weltweit einen zusätzlichen Zoll von zehn Prozent auf Importe in die Vereinigten Staaten zu verhängen. Dieser solle ab kommenden Dienstag gelten, teilte das Weiße Haus mit.

Nun legte der US-Präsident wieder nach. Er stützt sich dabei auf ein Handelsgesetz aus dem Jahr 1974, das es erlaubt, Zölle für bis zu 150 Tage lang zu erheben. Für einen längeren Zeitraum bräuchte er auf diesem Weg die Zustimmung des US-Parlaments. Fachleute bezweifeln allerdings, ob die notwendigen Voraussetzungen für die temporären Zölle erfüllt sind.

Hier sehen Sie die Ankündigung von Trump:

Keine Zusammenarbeit mit Kongress
Wie berichtet, hatte Trump erst am Freitag eine Niederlage vor dem Obersten Gericht der USA erlitten. Der Supreme Court hatte ihm untersagt, sich bei den Zöllen auf ein Notstandsgesetz zu beziehen. Der Präsident habe seine Kompetenzen überschritten. Das Weiße Haus gab bereits bekannt, sich nicht mehr auf dieses Gesetz beziehen zu werden. Nach der Schlappe war zunächst unklar, welche Handelsabkommen nun bestehen bleiben und welche nicht. Mit manchen Ländern wolle man an den bisherigen Vereinbarungen festhalten, andere wiederum dürften sich auf neue Zölle einstellen, sagte Trump.

Lesen Sie auch:
Mit dem Höchstgerichtsurteil fehlt der Regierung von US-Präsident Donald Trump die rechtliche ...
Brisantes Zoll-Urteil
Müssen die USA jetzt Milliarden Euro zurückzahlen?
21.02.2026
Zollstreit geht weiter
Supreme Court auf Gegenkurs: Was das bedeutet
20.02.2026

Er werde allerdings weiterhin nicht mit dem Kongress zusammenarbeiten, teilte er mit. Er habe das Recht, so ziemlich alles zu tun, was er wolle. In welche der beiden Kategorien die Europäische Union fällt, blieb offen. Die EU und die USA hatten sich im Sommer eigentlich auf ein Zollabkommen verständigt. Damit ist aus Sicht des EU-Parlaments keine Basis mehr gegeben. Am Montag ist eine Sondersitzung des Verhandlungsteams und des Rechtsdienstes des EU-Parlaments angesetzt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
21.02.2026 18:17
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Wochenende drohen weitere Sucheinsätze und wohl auch Tragödien.
Heute rückt Heer an
„Weißer Tod“: Bangen vor nächsten Lawinendramen
Der Akademikerball in der Wiener Hofburg hat auch heuer wieder für Proteste in der Innenstadt ...
6 Anzeigen erstattet
Akademikerball: Draußen Proteste, drinnen Promis
Aline Tosch
Österreichs jüngste Thrillerautorin legt nach
Krone.tv in Schwechat
Tausende Passagiere strandeten am Flughafen Wien
Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
444.482 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
236.932 mal gelesen
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
168.335 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1538 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1374 mal kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1037 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Mehr Außenpolitik
„Voll zulässig“
Trump verhängt jetzt neuen weltweiten Zollsatz
Krone Plus Logo
„Krone“ aus Kiew
Ihren Durchhalte-Willen konnte Putin nicht brechen
Befangenheits-Vorwürfe
Causa Dornauer: Sitzung von Schiedsgericht vertagt
Brisantes Zoll-Urteil
Müssen die USA jetzt Milliarden Euro zurückzahlen?
Diversions-Debatte
Jurist fordert Sozialarbeit für Politiker
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf