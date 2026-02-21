Trump verhängt jetzt neuen weltweiten Zollsatz

Keine Zusammenarbeit mit Kongress

Wie berichtet, hatte Trump erst am Freitag eine Niederlage vor dem Obersten Gericht der USA erlitten. Der Supreme Court hatte ihm untersagt, sich bei den Zöllen auf ein Notstandsgesetz zu beziehen. Der Präsident habe seine Kompetenzen überschritten. Das Weiße Haus gab bereits bekannt, sich nicht mehr auf dieses Gesetz beziehen zu werden. Nach der Schlappe war zunächst unklar, welche Handelsabkommen nun bestehen bleiben und welche nicht. Mit manchen Ländern wolle man an den bisherigen Vereinbarungen festhalten, andere wiederum dürften sich auf neue Zölle einstellen, sagte Trump.