Boulevard Olympia

In den 1960er-Jahren hatte man im niederbayerisch-oberösterreichischen Grenzgebiet die Möglichkeit, in passabler Qualität den ORF zu empfangen. Mit dem Vorteil, dass man Zugriff auf eine im Vergleich zu ARD und ZDF sehr umfangreiche Wintersport-Berichterstattung bekam. Das Eurovisions-Logo und das dazu erklingende „Te Deum“ von Marc-Antoine Charpentier vermittelten einem das wohlige Gefühl, dass man nicht allein war, sondern dass auch anderswo in Europa Gleichgesinnte vor dem Fernsehempfänger saßen, dessen Bildschirmdiagonale ungefähr der eines modernen Smartphones entsprach. Wenn man Glück hatte, war sogar Bertl Neumann am Mikrofon, was immer höchst erbaulich war. Es folgte die Übertragung eines Wettbewerbs, Olga Pall gewann einen Abfahrtslauf oder Baldur Preiml ein Skispringen und damit war der öffentlich-rechtliche Auftrag in aller Schlichtheit erledigt.